Spectaculaire beelden: Amerikaanse kustwacht bestormt op volle zee duikboot met meer dan 7,5 ton cocaïne aan boord TT

12 juli 2019

11u04 11 De Amerikaanse kustwacht heeft een video vrijgegeven waarop te zien is hoe verschillende soldaten op volle zee een smokkelduikboot hebben kunnen stoppen met een spectaculaire actie. In de zelfgemaakte duikboot die op weg was naar de VS bleek uiteindelijk meer dan 7,5 ton cocaïne te zitten, goed voor een straatwaarde van meer dan 200 miljoen euro.

De beelden werden gemaakt met een bodycam van een van de soldaten van de kustwacht. Te zien is hoe twee boten de duikboot - de Amerikanen spreken over een SPSS, een 'self-propelled semi-submersible’ of een zelfaangedreven semi-duikboot - achtervolgen die met hoge snelheid door de golven van de oostelijke Stille Oceaan klieft.

Een van de soldaten roept dat de duikboot moet stoppen en springt na enige bedenkingen - “Dat wordt geen gemakkelijke klus” - uiteindelijk in volle vaart over op het dek van de duikboot. Samen met een andere soldaat kan hij zich staande houden op de duikboot en begint hij op het luik te kloppen. Na enige tijd opent een smokkelaar het luik en kan de kustwacht de duikboot samen met zijn smokkelwaar in beslag nemen.

De raid vond midden vorige maand plaats, maar pas gisteren raakte bekend dat er meer dan 7,5 ton cocaïne aan boord was, goed voor meer dan 200 miljoen euro aan straatwaarde. De kustwacht voerde aan de westkust van de VS, maar ook voor de westelijke kust van Mexico en Latijns-Amerika in totaal veertien raids uit tussen mei en juli. Daarbij werd bijna 18 ton cocaïne en een halve ton cannabis onderschept, alles samen met een waarde van meer dan een half miljard euro.

Toch schat de kustwacht dat ze maar elf procent van alle zelfgemaakte boten in de Stille Oceaan kan stoppen. Het blijft voor hen “zoeken naar een speld in een hooiberg”. De resultaten van de raids werden voorgesteld op een ceremonie in aanwezigheid van Amerikaans vicepresident Mike Pence.