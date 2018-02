Spectaculair ongeval: container schuift over de snelweg op de treinsporen KVE

06 februari 2018

21u41

Bron: Belga 0 Bij een spectaculair ongeval in Zwitserland is een container van een vrachtwagen gegleden, over de snelweg geschoven en op een parallelle spoorbaan met een trein in botsing gekomen. Toch viel er volgens de politie als bij wonder slechts een lichtgewonde.

De trekker was op een snelweg rond 50 kilometer ten zuidoosten van Bern onderweg, toen de container losraakte. De bak werd over de tegenoverliggende rijbaan op de parallel lopende spoorbaan geslingerd. Even later knalde een trein tegen de container die terug op de snelweg werd gekatapulteerd.

Een automobilist raakte lichtgewond, toen zijn wagen door het losgeslagen onding werd getroffen, aldus de politie. Aan boord van de trein raakte niemand gewond.