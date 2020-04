Spectaculair eerbetoon voor commandant vliegdekschip die aan de kant werd geschoven na ‘coronabrief’ HAA

04 april 2020

10u24

Bron: Reuters 10 Op spectaculaire wijze is afscheid genomen van de commandant van het Amerikaanse vliegdekschip USS Theodore Roosevelt. Brett Crozier werd donderdag ontslagen omdat hij de aanpak van het coronavirus op het schip bekritiseerde en publiekelijk voor zijn bemanningsleden opkwam. Terwijl hij het schip verliet, scandeerden honderden crewleden zijn naam en applaudisseerden ze luid.



Donderdag maakte de Amerikaanse marine bekend dat de commandant moest opstappen, vanwege een brief waarin hij kritiek had geuit op de aanpak van het coronavirus op zijn schip. Crozier deelde zijn brief volgens de minister van Marine Thomas Modly met te veel mensen, waardoor die kon worden gelekt naar de media.

De commandant vroeg in het schrijfsel om de evacuatie van zijn schip, omdat het coronavirus er snel werd overgedragen van de ene medewerker op de andere. Inmiddels ligt het schip in de haven van het eiland Guam, in de Stille Oceaan. Er zijn 93 besmettingen vastgesteld en intussen gaan de meeste van de 5.000 bemanningsleden toch van boord.



Commandant Crozier verliet vrijdag de USS Theodore Roosevelt. Zijn vertrek ging gepaard met een pakkend afscheid door honderden bemanningsleden, die de commandant liever niet zagen vertrekken. Terwijl Crozier voet aan wal zette, scandeerde de crew luid ‘Captain Grozier, captain Grozier!’ en weerklonk er applaus.

Minister Modly heeft het ontslag van Crozier intussen teruggedraaid. De commandant wordt wel overgeplaatst naar een andere functie, meldde het minister van Defensie vrijdag. Een petitie om Crozier terug in zijn functie te zetten, werd al meer dan 120.000 keer ondertekend.

