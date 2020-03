Specialist die Google-geheimen meenam naar Uber moet ex-werkgever 179 miljoen betalen HR

05 maart 2020

12u36

Bron: ANP 0 Anthony Levandowski, een pionier op het gebied van zelfrijdende auto's die vorig jaar is aangeklaagd door de Amerikaanse justitie, moet van een rechtbank 179 miljoen dollar (160 miljoen euro) betalen aan zijn voormalig werkgever Waymo, onderdeel van Google. Levandowski nam informatie mee naar zijn nieuwe werkgever, rivaal Uber.

Levandowski zou in 2016 geheimen en duizenden documenten van Waymo hebben meegenomen bij zijn overstap naar Uber. Dat geldt als diefstal. Hij werd een belangrijke spil in het project met zelfrijdende auto's van Uber, maar werd door dat bedrijf in 2017 de laan uitgestuurd.

De zaak tegen Levandowski komt in grote lijnen overeen met een civiele zaak tussen Waymo en Uber die in 2018 voor honderden miljoenen euro's werd geschikt. Daarbij beloofde Uber geen technologie van Waymo te zullen gebruiken.