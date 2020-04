Speciale eenheid haalt 800 lijken uit huizen in Ecuador te midden van corona-uitbraak KVE

13 april 2020

17u34

Bron: Die Welt, Reuters, AFP 8 Agenten en soldaten hebben de afgelopen weken bijna 800 lichamen uit woningen gehaald in de stad Guayaquil, in het zuidoosten van Ecuador.



Guayaquil, 250 km van hoofdstad Quito gelegen, is met 2,3 miljoen inwoners de grootste stad van het land. De stad wordt ongemeen zwaar getroffen door het coronavirus.

Jorge Wated, hoofd van de speciale eenheid, verklaarde dat zijn eenheid zo’n 771 lijken uit de woningen van Guayaquil heeft gehaald. Volgens officiële bronnen werden 4.000 van de 7.500 besmettingsgevallen van het land vastgesteld in de provincie Guayas, waartoe ook Guayaquil behoort.



De speciale eenheid haalde ook 631 lichamen op in de ziekenhuizen, legde Jorge Wated uit. Ziekenhuizen en uitvaartbedrijven worden immers overweldigd door de virusuitbraak. De mortuaria liggen overvol. Er is een tekort aan doodskisten. De regering heeft besloten om de lijken voorlopig in koelcontainers te bewaren.

Het hoofd van de speciale eenheid vermeldde geen specifieke doodsoorzaak voor de meer dan 1.400 sterfgevallen, maar begin april had hij nog verklaard dat er alleen al in de provincie Guayas tussen de 2.500 en 3.500 doden zullen vallen door Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus.

Eerder plaatsten inwoners van de miljoenenstad video’s online van dode lichamen die op straat waren achtergelaten. Ze registreerden eveneens de roep om hulp van getroffen families die hun dierbaren wensten te begraven.

Officieel staat de dodentol in Ecuador op 333 slachtoffers, maar dat is duidelijk een grove onderschatting. President Lenin Moreno heeft toegegeven dat het werkelijke cijfer vele malen hoger ligt omdat de autoriteiten meer dan 100 lichamen per dag inzamelen.



