Speciale eenheden doden 34 leden van terreurorganisatie al-Shabaab in Somalië ADN

30 december 2018

16u23

Bron: Belga 0 In Somalië hebben Amerikaanse en Somalische special forces 34 leden van de islamitische terreurorganisatie al-Shabaab gedood. Dat melden Somalische media. De soldaten vielen binnen in een kamp van al-Shabaab in de zuidelijke stad Jilib.

In het kamp werden bommen gemaakt en zelfmoordterroristen getraind, zegt het Somalische leger. Onder de doden zouden zich vier hooggeplaatsen van de terreurorganisatie bevinden.

Al-Shabaab, een aan al-Qaida gelieerde organisatie, probeert in het straatarme Somalië de macht te veroveren met aanslagen tegen overheidsgebouwen, buitenlandse doelwitten en hotels. Vorige week kostte een zelfmoordaanslag in de hoofdstad Mogadishu nog het leven aan minstens 22 mensen.



Met de hulp van een vredesmacht van de Afrikaanse Unie en met steun van de VS probeert het Somalische leger de terreurorganisatie terug te dringen.