Speciale aanklager dagvaardt Deutsche Bank in onderzoek Russische inmenging VS-verkiezingen

Bron: Bloomberg, Belga 0 AFP Speciaal aanklager Robert Mueller. Speciaal aanklager Robert Mueller heeft Deutsche Bank gedagvaard in verband met het onderzoek naar veronderstelde Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, aldus "iemand die over de aangelegenheid is gebrieft". Mueller heeft de grootste kredietverlener van Duitsland enkele weken gelast documenten voor te leggen over zijn zaken met president Donald Trump en zijn familie.

De relaties van Republikein Trump met Deutsche Bank zijn volgens de Democraten cruciaal in het onderzoek, aldus de conservatieve zender Fox News, die eraan toevoegt dat de president de bank 300 miljoen dollar moet.

Het nieuws komt er terwijl het onderzoek van Mueller een nieuwe fase lijkt in te gaan. Vorige week stelde hij Michael Flynn, die kortstondig nationaal veiligheidsadviseur van Trump was, in staat van beschuldiging wegens leugens. Flynn pleitte schuldig en heeft zijn medewerking aan Mueller toegezegd.

Deutsche Bank wou tegenover het financieel persbureau Bloomberg geen commentaar geven.