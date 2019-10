Special Forces onthutst na terugtrekking Amerikaanse troepen uit Syrië: “Wij schamen ons” KVE

14 oktober 2019

12u36

Bron: The New York Times, Belga 16 De beslissing van Donald Trump om de Amerikaanse troepen - die de Koerdische strijders bijstonden - terug te trekken uit Noord-Syrië, is erg omstreden. Ook de Special Forces reageren ontzet. “Wij schamen ons”, verklaren ze. De Koerden van hun kant spreken over “verraad”.

De Amerikaanse Special Forces vochten jarenlang zij aan zij met Koerdische strijders in Syrië. Met vereende krachten versloegen ze IS. Maar die tijd is voorbij nadat de Amerikaanse president aankondigde de troepen uit Syrië te zullen terugtrekken. De beslissing maakte de weg vrij voor Erdogan om met het Turkse leger de Koerden te bekampen in het grensgebied.



Na de terugtrekking van de Amerikanen stonden de Koerdische strijders er alleen voor om het Turkse offensief het hoofd te bieden. De Koerden voelen zich verraden.



De Special Forces konden immers alleen lijdzaam toekijken vanuit hun met zandzakken omzoomde compound. Het order van Washington was simpel: handen af, laat de Koerden het zelf maar oplossen.

Aan The New York Times onthullen enkele leden van de gespecialiseerde eenheid hoe ze de beslissing van de Amerikaanse president betreuren. Ze hebben ontzettend veel wroeging over het feit dat ze hun trouwe bondgenoot - op bevel van Trump - in de steek moesten laten.

“Schandvlek”

“Ze vertrouwden ons en wij hebben dat vertrouwen geschonden,” aldus een legerofficier die met de Koerden in Noord-Syrië heeft samengewerkt op het terrein. “Het is een schandvlek. Ons geweten is bezoedeld.”

“Ik schaam me”, zegt een andere officier die ook in Noord-Syrië heeft gediend. Beiden spraken anoniem met The New York Times om eventuele represailles van hun oversten te vermijden.

Akkoord met Syrische regeringstroepen

De Koerdische militie YPG heeft ondertussen een akkoord gesloten met Damascus voor de ontplooiing van Syrische regeringstroepen in het gebied om het Turkse offensief tegen te gaan. Een Koerdische verantwoordelijke, die liever anoniem wil blijven, bevestigde gisteravond dat er onderhandelingen zijn geweest met de Syrische regering. Volgens het persagentschap Reuters vonden de onderhandelingen tussen de Syrische regering en de Koerden plaats op een Russische luchtmachtbasis.

Intussen circuleren beelden op Twitter van Syrische soldaten in de buurt van de stad Manbij. Verwacht wordt dat ze ook naar Kobani zullen trekken.