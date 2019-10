Speciaal ‘vrouwenmenu’ komt restaurant duur te staan

KVE

22 oktober 2019

17u24

Bron: Die Welt, AP

0

Een gerenommeerd restaurant in de Peruviaanse hoofdstad Lima moet een geldboete van omgerekend 55.000 euro betalen omdat het een onderscheid maakte tussen mannen en vrouwen bij het uitdelen van de menukaart. Zo kregen vrouwen in mannelijk gezelschap een menukaart zonder prijzen in de handen gestopt. “Pure discriminatie”, zo werd geoordeeld.