Speciaal onderzoeker vraagt bij campagne-Trump documenten op in Ruslandaffaire ADN

08u37

Bron: Belga 0 AFP Speciaal aanklager Robert Mueller. Speciaal aanklager Robert Mueller heeft bij het campagneteam van president Donald Trump documenten opgevraagd in verband met zijn onderzoek naar veronderstelde "collusie" van Rusland met dit Republikeinse team in de slag om het Witte Huis vorig jaar. Dit hebben de krant Wall Street Journal (WSJ) en de conservatieve nieuwszender Fox vandaag gemeld.

Mueller gelastte vorige maand de campagne-Trump documenten en e-mails over te maken van meer dan een dozijn mensen, en die sommige met Rusland gerelateerde trefwoorden bevatten. Volgens de WSJ is het de eerste keer dat Mueller de campagne-Trump opdraagt informatie te verschaffen.

Een welingelichte bron vertelde Fox dat het om een "schoonmaakoperatie" gaat om ontbrekende informatie te vergaren en om ervoor te zorgen dat Mueller dezelfde informatie heeft als de drie commissies in het Congres die eenzelfde onderzoek voeren. In dit licht hebben de Republikeinse en Democratische top van de Senaatscommissie voor Justitie gezegd dat Jared Kushner, schoonzoon van de bewoner van het Witte Huis, ondanks meerdere aanmaningen heeft verzuimd meerdere documenten over te maken. Kushner heeft nu tot 27 november tijd gekregen om de gevraagde stukken alsnog te bezorgen.