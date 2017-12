Speciaal aanklager VS: bewijs voor wetsovertreding campagneleider Trump Redactie

02u28

Bron: Algemeen Dagblad 0 AP Paul Manafort. Paul Manafort, de voormalig campagneleider van president Donald Trump, heeft de regels van de rechter overtreden omdat hij heeft meegewerkt aan een opiniestuk over zijn werkzaamheden voor een Oekraïense politieke partij.

Speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek doet naar Russische inmenging in die campagne, zegt dat hij daar "onomstotelijk bewijs" voor heeft.

Met het rechtbankdocument van 41 pagina's met daarin e-mails, kopieën van documenten en voorlopige versies van de tekst zeggen de aanklagers uit het team van Mueller dat Manafort meewerkte aan een artikel om zijn imago op te poetsen. Het ingezonden stuk verscheen donderdag in een Engelstalige Oekraïense krant.

Huisarrest

Zolang het onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezing duurt, mag Manafort niets over deze zaak in de openbaarheid brengen. Een rechter besloot begin deze week dat het huisarrest van de voormalig campagneleider voorlopig niet wordt opgeheven. Manafort wordt verdacht van samenzwering tegen de Verenigde Staten en een reeks financiële misdrijven.