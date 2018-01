Speciaal aanklager ondervraagt Amerikaanse justitieminister en ex-FBI-baas over Russische inmenging in verkiezingen IB

24 januari 2018

03u00

Bron: Belga 1 In het Rusland-onderzoek rond Amerikaans president Donald Trump is minister van Justitie Jeff Sessions ondervraagd door het team van speciaal aanklager Robert Mueller. Dat bevestigde een woordvoerder van het ministerie van Justitie vandaag. Ook de door Trump ontslagen FBI-directeur James Comey is ondervraagd. Trump spreekt van een "heksenjacht".

De ondervraging vond al vorige week plaats. De New York Times bericht dat Sessions' verhoor meerdere uren in beslag nam. De krant berichtte ook dat de door Trump ontslagen FBI-baas James Comey het voorbije jaar werd ondervraagd.

Geheime afspraken

De inlichtingendiensten van de VS beschuldigen Rusland ervan dat het via hackingactiviteiten zich ingemengd heeft in de presidentsverkiezingen in de VS. Ze hielpen zo Trump om zijn concurrent Hillary Clinton te beschadigen.

Mueller onderzoekt of er geheime afspraken waren tussen Moskou en Trumps campagneteam. Verschillende adviseurs van Trump hadden tijdens de verkiezingsstrijd en ook na de verkiezingen contact met vertegenwoordigers van Rusland. Sessions is een van hen. Hij ontmoette meermaals de toenmalige Russische ambassadeur in Washington, Sergej Kisljak.

(lees verder onder de foto)

Belemmering van de rechtsgang?

Maar in een hoorzitting in de Senaat ontkende Sessions die feiten - en loog hij dus, terwijl hij onder eed stond. Omdat hij betrokken partij is, houdt hij zich sindsdien buiten het Rusland-onderzoek van de FBI, zeer tot ongenoegen van Trump. Vanuit zijn functie heeft Sessions toezicht op de FBI.

Niet alleen vanwege zijn contacten tijdens de verkiezingscampagne staat Sessions in het brandpunt van de affaire. Er is ook de vraag of Trump de rechtsgang belemmerd heeft, toen hij FBI-baas James Comey ontsloeg. Trump verklaarde na het ontslag eerst dat hij handelde op advies van Sessions en zijn plaatsvervanger Rod Rosenstein. Later zei hij dat hij daarbij "die Rusland-zaak" in het achterhoofd had.

"Heksenjacht"

De New York Times bericht dat het team van Mueller ook Comey het voorbije jaar heeft ondervraagd over een reeks notities die hij schreef over zijn interactie met Trump. In een van die memo's schreef Comey dat Trump hem vroeg om het onderzoek te staken naar toenmalige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn.

Ook Flynn verzweeg contacten met de Russische ambassadeur Kisljak.

De Washington Post bericht dat Mueller Trump de komende weken wil ondervragen over zijn beslissingen om Flynn en Comey te ontslagen. De krant citeerde twee goed ingelichte maar anonieme bronnen. President Trump, die politieke schade lijdt door het Rusland-onderzoek, sprak al herhaaldelijk van een "heksenjacht".