Speciaal aanklager Mueller wil Trumps oud-campagneleider Manafort opnieuw achter de tralies IB

05 juni 2018

04u15

Bron: ANP 1 Paul Manafort, de voormalige campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft geprobeerd om mogelijke getuigen tegen hem te beïnvloeden. Speciaal aanklager Robert Mueller heeft daarom de rechter gevraagd om Manafort weer in hechtenis te nemen.

Dit blijkt uit stukken die Mueller vandaag bij de rechtbank in Washington inleverde. In februari zou Manafort, die door de rechter onder voorwaarden is vrijgelaten, hebben gebeld met twee leden van de zogeheten Hapsburg Groep, een groepje van Europese oud-politici dat zou lobbyen voor de Oekraïense regering.

Ook stuurde hij hen tekstberichten. Manafort wilde zo hun verklaringen beïnvloeden en bewijzen tegen hem verhullen, zo staat in de stukken.

Mueller doet onderzoek naar de banden tussen het campagneteam van Trump en Rusland. Hij heeft Manafort aangeklaagd voor onder meer fraude en witwassen.