Speciaal aanklager Mueller legt voor het eerst verklaring af over Rusland-onderzoek: “Geen zekerheid over onschuld Trump” David van der Heeden kv

29 mei 2019

16u16

Bron: AD.nl, eigen berichtgeving 0 Robert Mueller - de speciale aanklager in het onderzoek naar veronderstelde Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen en "collusie" tussen het campagneteam-Trump en Moskou - legde vandaag voor het eerst een openbare verklaring af over de resultaten van het onderzoek. Dat kon niet aantonen dat president Trump geen misdrijf begaan heeft, deelde hij mee.

De onderzoekscommissie van Mueller concludeerde in het rapport dat er geen sprake was van samenzwering tussen Trumps campagneleiders en Moskou. Mueller heeft alleen nooit zelf de conclusies mogen toelichten of uitgesproken dat president Trump zich schuldig heeft gemaakt aan belemmering van de rechtsgang. Vandaag sprak hij voor het eerst in het openbaar. Het ging louter om een verklaring. Mueller weigerde om vragen te beantwoorden.

“Ik heb niet gesproken tijdens het onderzoek, maar ik spreek vandaag omdat het onderzoek afgerond is”, aldus Mueller. Hij wil vandaag ingaan op enkele details van het rapport, vooraleer hij ontslag neemt bij het ministerie van Justitie en zich weer concentreert op zijn privéleven.

Verkiezingsbeïnvloeding

Volgens de speciaal aanklager hebben Russische actoren effectief geprobeerd om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden: ze zijn daartoe ingebroken in de e-mailserver van Hillary Clinton en haar team en hebben die buitgemaakte e-mails via WikiLeaks vrijgegeven. De timing daarvan vond opzettelijk plaats tijdens de Amerikaanse verkiezingen van 2020, aldus Mueller. Daarnaast werden vanuit Rusland ook pogingen ondernomen om via sociale media het kiesgedrag van de Amerikaanse media te beïnvloeden.

Misdrijf Trump?

Mueller deelt mee dat er geen zekerheid is over de vraag of president Trump een misdrijf begaan heeft. “Als we zekerheid hadden dat de president duidelijk geen misdrijf begaan had, dan zouden we dat gezegd hebben.” Hij voegde eraan toe dat een president tijdens zijn ambtstermijn niet kan aangeklaagd worden. “Dat is ongrondwettelijk.” Dat is dan ook de reden waarom zijn team tijdens het onderzoek niet tot een conclusie wilde komen over de schuldvraag van Trump. “De president aanklagen voor een misdrijf was dus een optie die we niet in beschouwing konden nemen. Het zou oneerlijk zijn om iemand te beschuldigen van een misdrijf als er geen rechtsuitspraak over de aanklacht kan zijn”, aldus Mueller.

De speciaal aanklager hoopt dat dit de laatste keer is dat hij in het openbaar moet spreken over het onderzoek, zegt hij. De woorden in het rapport moeten voor zich spreken. Vooraleer hij het podium verliet, beklemtoonde Mueller nogmaals dat er meerdere, systematische pogingen waren om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. “En die stelling verdient de aandacht van elke Amerikaan.”

Twee jaar onderzoek

Het onderzoek van Mueller nam 22 maanden in beslag, kostte zo’n 35 miljoen dollar en leverde 448 pagina’s op. De publicatie van het onderzoeksrapport ging gepaard met een hoop getouwtrek. De eerste versie was zwaar geredigeerd en daardoor feitelijk incompleet, omdat delen van ervan betrekking hadden op nog lopen zaken.



Het Huis van Afgevaardigden vroeg van Justitie vervolgens een ‘leesbare’ versie, maar eiste na inzage door een selecte groep uit de Senaat en het Huis om het volledige rapport. Het ministerie van Justitie zag dat niet zitten en noemde de eis ‘onnodig’. Er werd wel medewerking toegezegd, maar het volledige rapport kregen ze nooit.

Trumphater

Trump was de dagen na publicatie behoorlijk in zijn nopjes met de uitkomsten en twitterde dat zijn naam was gezuiverd en dat er van een samenzwering, zoals hij altijd al volhield, nooit sprake is geweest. Het hele onderzoek zou zijn ingegeven door de Democraten. “Trumphaters”, klonk het.

Diezelfde Democraten willen nu onderzoeken of het rapport als munitie kan dienen om Trump op een andere manier strafrechtelijk aan te pakken. Mueller beklaagde zich er eerder over dat Trump pogingen deed om zich met het onderzoek te bemoeien. 10 keer stelt het rapport. Ook probeerde de president van Mueller af te komen.

Op niets gebaseerd

Trump houdt vol dat het hele onderzoek naar de Russische inmenging tijdens zijn presidentscampagne een “heksenjacht” is geweest en op niets is gebaseerd. Mueller op zijn beurt beklaagde zich er eind maart over dat een samenvatting van het rapport door justitieminister Barr de uitkomst geen recht doet.

“Er heerst nu verwarring over belangrijke aspecten van de onderzoeksresultaten”, schreef Mueller. “Dit dreigt een van de doelen te ondermijnen waarvoor het departement het onderzoek in de eerste plaats aangevraagd heeft: het verzekeren van het publieke vertrouwen in de uitkomsten van het onderzoek.”

Het Witte Huis laat bij monde van een woordvoerder weten op de hoogte te zijn van Muellers optreden. Wat hij gaat zeggen, blijft echter de vraag. Het Huis van Afgevaardigden wil Meuller ook officieel laten horen voor een commissie. Trump heeft gezegd dat hij daar geen voorstander van is, maar dat het laatste woord aan Barr is.