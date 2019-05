Speciaal aanklager Mueller legt verklaring af over Rusland-onderzoek AW

29 mei 2019

16u16

Bron: Belga 0 Robert Mueller - de speciale aanklager in het onderzoek naar veronderstelde Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen en "collusie" tussen het campagneteam-Trump en Moskou - legt vandaag om 17 uur een verklaring af, zo meldden Amerikaanse media.

Het onderzoek van Robert Mueller naar de Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen, nam enkele jaren in beslag. Uiteindelijk schreef hij er een rapport over dat wel 400 pagina’s telt. Maar volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie vond “de speciale aanklager geen bewijs dat ook maar één Amerikaan, onder wie iemand verbonden aan de Trump-campagne, heeft samengezworen of gecoördineerd met de Russische regering of de IRA (het Internet Research Agency, een Russisch agentschap dat beschouwd wordt als een trollenleger, nvdr.) in het uitvoeren van dit illegale plan.”



Ondanks het gebrek aan voldoende bewijs, wilden de Democraten Mueller toch ondervragen over de verdenkingen van obstructie van het onderzoek tegen de Republikeinse president Donald Trump. Daarbij is het de bedoeling dat hij gedetailleerd vertelt over zijn onderzoek.



Vandaag gaat het alleen om een verklaring, Mueller zal geen vragen beantwoorden.