Speciaal aanklager Mueller graaft dieper naar activiteiten Trumps schoonzoon Jared Kushner

20 februari 2018

06u53

Bron: Belga, CNN 2 Het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller richt zich nu ook op pogingen van Jared Kushner, de schoonzoon van VS-president Donald Trump, om buitenlandse financiering te verwerven voor zijn vastgoedbedrijf tijdens de presidentiële transitieperiode. Dat bericht CNN vandaag.

Volgens CNN is dit de eerste aanwijzing dat het onderzoek van Mueller naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 verder reikt dan Kushners vermoedelijke Russische contacten. Kushner werd tijdens recente interviews ondervraagd over zijn inspanningen om een kantoorgebouw in New York te financieren dat kampte met financiële moeilijkheden, aldus CNN op basis van bronnen dichtbij het onderzoek. De nieuwszender zegt dat onduidelijk is waarom Mueller in de kwestie geïnteresseerd is.

Buitenlandse contactpersonen

Een week na Trumps verkiezing ontmoette Kushner de voorzitter en andere leidinggevenden van Anbang Insurance, de Chinese groep die eigenaar is van Waldorf Astoria in New York, schrijft de New York Times. Tijdens de transitieperiode sprak Kushner met buitenlandse contactpersonen uit vijftien landen, zei hij in een verklaring aan het Congres. Kushner ontkende dat hij Russische middelen aanvaardde om zijn zakenactiviteiten te financieren. Hij noemde zijn gesprekken met Russische functionarissen tijdens en na de presidentiële campagne "schoon".