SPD zet deur open voor nieuwe coalitie met CDU/CSU

De Duitse partij SPD gaat met de CDU/CSU over een nieuwe coalitie te onderhandelen. Een motie om dat tegen te houden van de jonge sociaaldemocraten haalde gisteren tijdens het partijcongres in Berlijn geen meerderheid.

De top van de CDU, CSU en SPD heeft gisteravond beslist om woensdagavond op zoek te gaan naar gemeenschappelijke grond. Wellicht nemen bondskanselier en CDU-voorzitster Angela Merkel, CSU-voorzitter Horst Seehofer en SPD-voorzitter Martin Schulz aan de gesprekken deel. Ook CDU-fractieleider Volker Krauder in de Duitse Bondsdag, SPD-fractieleider Andreas Nahlesen en CSU-leider Alexander Dobrindt zullen aanwezig zijn. Het is evenwel niet zo dat er al officieel overleg zal opgestart worden.

Partijcongres

Gisteren begon het driedaagse congres van de partij. Belangrijkste vraag is of de sociaaldemocraten weer in een zogenaamde GroKo (grote coalitie) stappen met CDU/CSU.

Bij de jongste verkiezingen leed de SPD een grote nederlaag. Partijleider Schulz verklaarde toen dat hij in de oppositie ging en niet in een nieuwe regering wilde meedoen. Daar is hij inmiddels van teruggekomen.

De stemming waarin de ongeveer zeshonderd gedelegeerden duidelijk voor verder praten waren, volgde op urenlange debatten. Schulz had zich daarin sterk gemaakt voor verdere gesprekken met het kamp van bondskanselier Merkel. "We moeten niet tegen elke prijs regeren. Maar we moeten ook niet tegen elke prijs voorkomen dat we regeren", aldus de SPD-leider.

Jamaica-gesprekken mislukt

Het meeregeren door de SPD is actueel nadat onderhandelingen tussen CDU/CSU en de Groenen en de liberale FDP waren mislukt.

Schulz werd gisteren met een overweldigende meerderheid herkozen als partijleider. Hij kreeg 81,9 procent van de stemmen.