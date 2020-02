SPD wil radicaal-rechtse AfD in de gaten laten houden door binnenlandse veiligheidsdienst HLA

21 februari 2020

11u15

Bron: Belga 0 Na de vermoedelijk racistisch gemotiveerde aanslagen in Hanau wil Lars Klingbeil, secretaris-generaal van de sociaaldemocratische SPD, de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) in de gaten laten houden door het zogenaamde Bundesamt für Verfassungsschutz, de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst. Klingbeil hield zijn pleidooi vrijdag in het ARD-Morgenmagazin.

AfD heeft het maatschappelijke klimaat de voorbije maanden en jaren vergiftigd, stelde hij. "Het is toch volkomen duidelijk dat de AfD een partij is, die in de gaten moeten worden gehouden door de binnenlandse veiligheidsdienst." Klingbeil is voorstander dat er zo snel mogelijk een beslissing komt in de veiligheidsorganen.

Na de dodelijke schietpartijen in Hanau hadden verschillende Duitse politici AfD donderdag al medeplichtig gemaakt aan de moorden. Jörg Meuthen, voorzitter van AfD, reageerde op Twitter op de beschuldigingen aan het adres van zijn partij. "Dit is noch rechtse noch linkse terreur, dit is de paranoïde daad van een gek. Elke vorm van politieke instrumentalisering van deze verschrikkelijke daad is een cynische vergissing." Ook Alexander Gauland, fractievoorzitter van de radicaalrechtse partij in het Duitse parlement, vond het "kleinzielig om in deze fase zoiets te instrumentaliseren".

Een organisatie kan voor de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst een zogenaamde 'Prüffall' worden, als de autoriteiten de eerste tekenen herkennen van extremistische aspiraties. In dergelijk scenario is observatie door de geheime diensten grondwettelijk echter niet toegestaan. Als een organisatie tot 'Verdachtsfall' verklaard wordt, is een zeer beperkte observatie wel mogelijk.

Lees ook in HLN+: Opgang van extreemrechts in Duitsland: ‘Duitse uitzondering’ is niet meer