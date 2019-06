Spanningen VS met Iran en China zullen top G20 domineren kg

26 juni 2019

15u21

Bron: Belga, ANP 1 De twintig economische grootmachten (G20) komen vrijdag en zaterdag samen in Osaka in Japan. De multilaterale ontmoeting zal waarschijnlijk weer worden gedomineerd door het handelsconflict tussen de VS en China, en door de spanningen met Iran.

De G20 bestaan uit negentien landen en de Europese Unie, die samen zo'n 90 procent van de wereldwijde output realiseren en 80 procent van de wereldhandel. Maar net als vorig jaar in Brazilië zullen alle ogen gericht zijn op een duo: de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese tegenhanger Xi Jinping.



Beide landen zijn al maanden verwikkeld in een handelsconflict, waarbij ze elkaars import alsmaar meer gaan belasten. Trump dreigde er onlangs nog mee om de importheffingen uit te breiden. Afwachten of de geplande ontmoeting met Xi Jinping dat nog kan vermijden.

Drie uitkomsten

Het handelsconflict weegt steeds zwaarder op de mondiale economische groei. Daarnaast zijn ook individuele bedrijven als Huawei de pineut. De start van de presidentscampagne in VS maakt het voor de Amerikaanse president alvast niet makkelijk om zijn agressieve retoriek te wijzigen.



Volgens Matthew Goodman van het Center for Strategic and International Studies in Washington zijn er drie mogelijke uitkomsten in Osaka. In de eerste plaats een akkoord tussen beide grootmachten: niet evident maar evenmin ondenkbaar, want Trump houdt nu eenmaal van "deals", klinkt het.



Aan de andere kant kan de ontmoeting uitdraaien op een fiasco, of zelfs simpelweg afgeblazen worden. Het meest waarschijnlijke acht hij een wapenstilstand, zoals ook in Buenos Aires werd overeengekomen.

Iran

Een andere belangrijk thema wordt de kwestie Iran, waar op dit moment de grootste militaire dreiging heerst. China kiest hier de kant van Teheran en dus tegen Washington. De Chinezen zijn zowat de belangrijkste afnemers van Iraanse olie. De EU en Rusland van hun kant vragen respect voor het nucleair akkoord van 2015, dat door de Amerikaanse president werd opgeblazen. Japan probeert te bemiddelen.

Vraag is wat de Europeanen kunnen doen om de gemoederen te bedaren. Onder meer de Franse president Emmanuel Macron kondigde al aan over de kwestie te willen overleggen met zijn Amerikaanse collega. Ook de Russische president Vladimir Poetin heeft een ontmoeting met Trump.

Uithaal naar Japan

Vlak voor zijn vertrek naar Osaka, heeft Trump nog uitgehaald naar Japan. De president vroeg zich tijdens een interview met Amerikaanse nieuwszender Fox af waarom de VS Japan moeten helpen als dat land wordt aangevallen. Trump beklemtoonde dat die verplichting feitelijk niet wederzijds is en niet voor Japan geldt. “Als de VS worden aangevallen, dan kunnen zij het op hun Sony-televisie zien.”

Het Amerikaans-Japanse Verdrag van Wederzijdse Samenwerking en Veiligheid is in 1960 gesloten. Trump ergert zich vaker hardop aan verdragen en afspraken waarbij de VS zich verplichten zich meer in te spannen dan andere ondertekenaars. Hij geeft ook af op het handelsoverschot dat Japan met de VS heeft.

