Spanningen tussen Rusland en Oekraïne nemen opnieuw toe: nieuwe raketten op Krim

12u47

Bron: ANP 3 EPA Rusland heeft nieuwe S-400 luchtdoelraketten gestationeerd op de Krim. Dat zeggen Russische media. Deze actie wordt gezien als een nieuwe stap in de toegenomen spanningen tussen Rusland en Oekraïne over het betwiste schiereiland.

Nadat Rusland de Krim in 2014 annexeerde, reageerden Europa en de Verenigde Staten met economische sancties richting Rusland die nog altijd voortduren. Rusland stationeerde vorig jaar ook al dit type raketten in de buurt van de stad Sebastopol, dat van oudsher een van de belangrijkste Russische marinehavens is.

De VS beloofden afgelopen december Oekraïne in een tegenactie te helpen met "geavanceerde defensiemiddelen". Volgens officials zou het onder meer gaan om anti-tankraketten.

Rusland eigende zich de Krim in 2014 toe tijdens de crisis in Oekraïne. Het schiereiland is sinds eind achttiende eeuw overwegend Russisch geweest. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 bleef de Krim bij Oekraïne. Bijna 70 procent van de bevolking van 2,2 miljoen mensen is oorspronkelijk Russisch.

AP Archieffoto 2013. Rusland toont S-400 luchtdoelraketten tijdens een militaire parade.