Spanningen tussen Griekenland en Turkije na mogelijk schietincident op zee HR

11 augustus 2020

13u32

Bron: ANP 4 Buitenland De Turkse autoriteiten onderzoeken naar eigen zeggen een schietincident waarbij mogelijk een Grieks marinevaartuig een Turkse privéboot onder vuur nam bij Rhodos. Daarbij zijn volgens Turkse media de twee Turkse en één Syrische opvarende gewond geraakt. Een van hen moest worden opgenomen in een ziekenhuis in Marmaris.

Het is volgens de autoriteiten in die stad nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Toen de Turkse reddingsbrigade ter plaatse kwam om de opvarenden te redden, waren er geen Griekse schepen te zien. De beschadigde Turkse boot zonk snel.



Het incident was in de wateren tussen Turkije en Rhodos. Het Griekse eiland ligt nog geen 20 kilometer van de Turkse kust verwijderd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het incident valt samen met de steeds verder oplopende spanningen tussen Griekenland en Turkije. Turkije kondigde dinsdag aan dat het zijn exploratie van aardolie en -gas in een omstreden zone in het oosten van de Middellandse Zee zal uitbreiden.

Griekenland vraagt dat de Europese Unie met spoed een topbijeenkomst over Turkije houdt, zo heeft het bureau van de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis gemeld. De Griekse krant Kathimerini berichtte dat de Griekse strijdkrachten maandag in opperste staat van paraatheid zijn gebracht.

Gasvelden

Athene beschuldigde Ankara er maandag van “de vrede te bedreigen” in het oosten van de Middellandse Zee. Het meent dat de aanwezigheid van het Turkse onderzoeksschip Oruç Reis in deze zone “een nieuwe ernstige escalatie” vormt en “de destabiliserende rol” van Turkije aantoont. Volgens sites die de posities van schepen traceren, vaart de Oruç Reis ruim 240 kilometer ten zuidoosten van Kreta. Griekenland zal zijn “soevereiniteit en soevereine rechten verdedigen”, zei de Griekse minister van Buitenlandse Zaken.

De ontdekking van grote gasvelden de afgelopen jaren in het oosten van de Middellandse Zee heeft de honger van landen als Griekenland, Cyprus, Turkije, Egypte en Israël aangewakkerd. Ankara sloot vorig jaar met Tripoli een omstreden akkoord dat zijn maritieme territorium uitbreidde.

Lees ook:

Nieuwste project van Turkse leider doet wenkbrauwen fronsen: zelf noemt Erdogan zijn kanaal van 23 miljard ook ‘geschift’ (+)