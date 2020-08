Spanningen tussen Catalaanse separatisten: Puigdemont breekt met partij AW

31 augustus 2020

19u19

Bron: Belga 0 Carles Puigdemont, de separatistische president van de regio Catalonië ten tijde van de poging tot afscheiding in 2017, breekt met zijn oude partij. Dat maakte hij vandaag bekend.

Puigdemont, die in 2017 naar België vluchtte om te ontsnappen aan het Spaanse gerecht, maakte zijn beslissing via Twitter bekend. Andere kopstukken van de partij (PDeCat) leverden in navolging van Puigdemont hun partijkaart in.

De spanningen tussen Puigdemont en een deel van de partijleiding lopen al langer op. Er is onenigheid over Puigdemonts strategie van voortdurende confrontatie met de Spaanse regering. Puigdemont krijgt ook kritiek vanuit de partij, die historisch centrumrechts is, omdat hij te links zou zijn.



PDeCat, dat opgericht werd in 2016, is de erfgenaam van de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), decennialang de grootste nationalistische partij van Catalonië, waarbij Puigdemont begin jaren 80 toetrad. In 2018 probeerde hij tevergeefs een andere partij op te richten, La Crida, die alle stromingen van het Catalaanse separatisme moest verenigen.

In juli probeerde hij het opnieuw, deze keer onder JuntsxCat, de naam waarmee PDeCAT de voorbije jaren naar de verkiezingen trok. Het resultaat was een juridische strijd tussen de partij en Catalaanse ex-president. De verdeeldheid in de Catalaanse separatistische beweging, die geen duidelijke strategie heeft sinds de mislukte afscheiding in 2017, zal leiden tot vervroegde verkiezingen in Catalonië. Door het coronavirus ligt een datum nog niet vast.

Acabo de comunicar a David Bonvehí, president del Pdecat, la meva decisió de donar-me de baixa del partit que presideix. Continuaré treballant, ara com a president de @JuntsXCat, per mantenir una relació cordial entre les dues formacions. Carles Puigdemont(@ KRLS) link