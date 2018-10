Spanningen met Hamas laaien weer op: Israëlische luchtmacht bestookt tachtig doelen in Gazastrook TTR KV; SVM

27 oktober 2018

13u21

Bron: Belga 6 Het conflict tussen Israël en de islamistische beweging Hamas is opnieuw gevaarlijk geëscaleerd. Militante Palestijnen vuurden sinds gisteren in totaal dertig raketten op Israëlische doelen af. De actie kwam er nadat bij gewelddadig protest aan de grens vier Palestijnen door Israëlische soldaten doodgeschoten werden. Een vijfde Palestijn bezweek vandaag aan zijn verwondingen. Als reactie bestookte de Israëlische luchtmacht in de loop van de nacht een tachtigtal doelen in de hermetisch afgesloten kuststreek.

De militante Palestijnse organisatie Islamitische Jihad eiste de verantwoordelijkheid voor de raketaanvallen op Israël op. Daarop werd een staakt-het-vuren aangekondigd.

Het geweld voedt de bezorgdheid over een nieuwe oorlog. De militaire vleugel van verschillende Palestijnse groeperingen -waaronder ook Hamas- hadden gisteren in een gemeenschappelijk standpunt hun bereidheid tot een oorlog verklaard. Egypte probeert al maanden een wapenstilstand te bereiken tussen Israël en Hamas.

Dertien projectielen onderschept

Vanmorgen vuurden militante Palestijnen opnieuw raketten richting Israël af. Dertien projectielen werden door het raketafweersysteem Iron Dome (IJzeren Koepel) onderschept, aldus militair woordvoerder Jonathan Conricus. Hij beschuldigt de Islamitische Jihad ervan op bevel van Syrië en de Iraanse Revolutionaire Garde te handelen. Meteen waarschuwde hij die “bondgenoten” ook. “Het antwoord van Israël zal niet geografisch beperkt blijven.”

De Islamitische Jihad is een kleine militante groepering in de Gazastrook. Conricus wees er evenwel op dat Hamas verantwoordelijk is “voor alles wat uit de Gazastrook komt”. Een van de doelwitten van de Israëlische aanvallen in de Gazastrook was volgens militaire bronnen een nieuw hoofdkwartier van de veiligheidsdiensten van Hamas. Volgens het ministerie van Gezondheid van Hamas werden bij de luchtaanvallen negen Palestijnen gewond en een ziekenhuis beschadigd.

Artisanale springtuigen

Gisteren waren volgens militaire bronnen rond de 16.000 Palestijnen op verschillende plaatsen aan de grensafsluiting met Israël samengekomen. Enkelen onder hen hadden artisanale springtuigen en stenen naar de Israëlische soldaten gegooid. De Israëlische luchtmacht had tijdens de protesten drie Hamas-posten in de noordelijke Gazastrook gebombardeerd.

Sinds eind maart zijn bij de gewelddadige protesten aan de grens met Gaza meer dan 200 Palestijnen gedood. De demonstranten eisen de opheffing van de blokkade van de Gazastrook en een terugkeer van Palestijnse vluchtelingen naar de gebieden, die vandaag bij Israël behoren. In de hermetisch afgesloten Gazastrook leven meer dan twee miljoen mensen. Er is amper stroom en drinkbaar water, de meeste inwoners zijn werkloos. Hamas wordt door Israël, de VS en de EU als een terreurorganisatie beschouwd.