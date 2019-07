Spanningen lopen op: Iran neemt Britse tanker in beslag, Londen waarschuwt Teheran LH RL

20 juli 2019

04u24

Bron: Belga, ANP, BBC, The Independent 32 UPDATE Iran heeft gisterenavond ontkend dat de Britse olietanker Mesdar, die onder Liberiaanse vlag vaart, in beslag is genomen. Trackinggegevens wijzen uit dat het schip nu weer westwaarts gaat richting de Perzische Golf. Eerder op de avond was er nog sprake dat de Mesdar, minder dan een uur nadat de Britse tanker Stena Impero in beslag werd genomen, ook geconfisqueerd was.

“De communicatie is hersteld met het schip. De kapitein bevestigde dat bewapende bewakers hem hadden vrijgelaten en dat het schip verder mocht varen. Alle bemanningsleden zijn veilig en gezond”, meldt de Britse rederij Norbulk Shipping - eigenaar van de Mesdar - in een verklaring.

De Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) liet weten dat de Mesdar alleen tijdelijk is tegengehouden om de kapitein te wijzen op het belang van veilig navigeren en inachtneming van de milieuregels. Daarna mocht het schip zijn reis voortzetten.

Eerder op de avond werd het tankschip Stena Impero wel door de zeemacht van de Garde aan de ketting gelegd wegens “niet-naleving van het internationale zeerecht”, “op verzoek van de haven- en maritieme autoriteit van de provincie Hormozgan”, zo stond in een mededeling op Sepahnews, de website van de Revolutionaire Garde, te lezen. De olietanker was op weg naar Saoedi-Arabië, maar maakte een scherpe bocht in de Straat van Hormuz, een strategisch belangrijke doorgangsroute voor olie.

Britten waarschuwen Teheran

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt heeft Iran gewaarschuwd dat het de grootste verliezer wordt als het de Britse tanker nog langer vasthoudt. “Dit is compleet onacceptabel, we zullen hard, maar bedachtzaam reageren.”

“We hebben geen militaire opties besproken, maar denken aan een diplomatieke manier om het op te lossen”, aldus Hunt, die denkt snel met zijn Iraanse tegenhanger Javad Zarif te spreken. “Het is wel duidelijk dat het opgelost moet worden.” Hunt verklaarde nog dat hij al met zijn Amerikaanse collega Mike Pompeo gesproken heeft over het incident

23 bemanningsleden

De rederij van de Stena Impero, die op weg was naar Saoedi-Arabië, verklaarde dat ze het contact met de bemanning verloren hadden en dat het schip “benaderd werd door kleine, onbekende vaartuigen en een helikopter”. Volgens de rederij zijn er 23 bemanningsleden aan boord uit India, Rusland, Letland en de Filipijnen. “We hebben nog geen meldingen gehad over gewonden. De veiligheid van onze bemanning blijft onze prioriteit”, zegt de directeur van Stena Bulk.

In het Groot-Brittannië werd het Nationale Veiligheidskabinet (COBRA) bijeen geroepen om de situatie te bespreken. De Britse overheid zegt “extreem verontrust” te zijn over “de onaanvaardbare inbeslagnames” van de schepen. De Britse ambassadeur in Teheran is gevraagd contact op te nemen met het Iraans ministerie van Buitenlandse Zaken om opheldering te krijgen.

De Verenigde Staten hebben Iran een escalerend gedrag tegenover Groot-Brittannië verweten. “Dit is de tweede keer in iets meer dan een week dat het Verenigde Koninkrijk het doelwit van escalerend geweld is door het Iraanse bewind”, zei Garrett Marquis, een woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van de VS. “De VS zullen met hun bondgenoten en partners blijven samenwerken om onze veiligheid en belangen te verdedigen tegen het kwaadaardige gedrag van Iran”, voegde de woordvoerder eraan toe.



De Amerikaanse president Donald Trump beloofde de Britse regering steun. Deze affaire is volgens hem de nieuwste ontwikkeling die een harder optreden tegen Teheran rechtvaardigt. “Dit laat weer eens zien wat ik steeds zeg over Iran: narigheid, niets dan narigheid”, aldus Trump.

De Verenigde Staten hebben laten weten met surveillancevliegtuigen de situatie rond de Straat van Hormuz in de gaten te houden. Daarnaast heeft de Amerikaanse marine al contact gehad met schepen in de omgeving, om de veiligheid van de bemanningsleden van de Stena Impero te waarborgen.

Opgelopen spanningen

De Iraanse actie is een volgend hoofdstuk in de opgelopen spanningen tussen Iran enerzijds en de Verenigde Staten en Groot-Brittannië anderzijds. De VS beschuldigden Iran van het aanvallen van olietankers met zeemijnen. De Britten schaarden zich achter de VS.



Een week geleden zouden drie gewapende schepen van de Iraanse Revolutionaire Garde zonder succes geprobeerd hebben om beslag te leggen op een Britse olietanker in de Perzische Golf. Een week daarvoor hielden de Britten samen met de lokale autoriteiten de Iraanse olietanker Grace 1 tegen in Gibraltar. Vandaag werd beslist om de inbeslagname te verlengen.

Stijging olieprijzen

Het nieuws zorgde voor snel oplopende olieprijzen. De onrust rondom de Perzische Golf en de door de Straat van Hormuz daarmee verbonden Golf van Oman zorgt voor onzekerheid over de aanvoer van olie.