Spanningen in Hongkong lopen weer op: politie bestookt betogers met traangas

24 augustus 2019

11u44

Bron: Belga 0 Bij nieuw antiregeringsprotest in Hongkong dreigt het vandaag weer tot rellen te komen tussen manifestanten en de oproerpolitie. Aan het eind van een vreedzame mars lopen de spanningen op. Voor het eerst in tien dagen wordt er opnieuw traangas ingezet om de betogers uit elkaar te drijven. De betogers gooiden met flessen naar de politie. Minstens een van de manifestanten is opgepakt, zo meldt een journalist ter plaatse.

In de dichtbevolkte fabriekswijk Kwun Tong kwamen de demonstranten, met gasmaskers en helmen op, tegenover de oproerpolitie te staan en wierpen daar met allerlei bouwmaterialen barricades op. Ze bekogelden de politie met stenen, flessen en bamboestokken.



Parlementslid Ray Chan onderneemt een poging om de gemoederen te bedaren. Hij heeft de politie gevraagd om geen charge uit te voeren tegen de manifestanten. Daarop zette de oproerpolitie traangas in.



De betogers voeren actie in Kwun Tong, omdat het een van de eerste districten in Hongkong is die gebruik zal maken van slimme CCTV-camera's. "Heel wat mensen hebben schrik dat de regering van Hongkong de camera zal gebruiken om mensen te controleren" zoals op het Chinese vasteland gebeurt, zegt actievoerder David Chan.

Al wekenlang onrust

In Hongkong wordt al voor het twaalfde weekend op rij gemanifesteerd voor vrijheid en democratie. De voormalige Britse kolonie Hongkong is semi-autonoom sinds haar terugkeer naar China in 1997 en heeft meer vrijheden dan het eigenlijke China. Maar een groot deel van van de 7 miljoen inwoners vreest dat Peking die vrijheden wil inperken.

Bekijk hier de tijdlijn van het protest:

