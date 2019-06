Spanning tussen VS en Iran neemt toe: “Maar soms is het beter om niet tussen te komen” SVM

21 juni 2019

16u21

Bron: Belga 0 De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben na afloop van hun topontmoeting in Brussel geen boodschap de wereld ingestuurd over de grote spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Europa bepleit een de-escalatie. “Maar soms is het beter om niet tussen te komen", legde voorzitter Donald Tusk uit.

Terwijl de regeringsleiders vorige nacht in Brussel armworstelden over de verdeling van nieuwe topjobs blies de Amerikaanse president Donald Trump naar eigen zeggen in laatste instantie een aanval op Iraanse doelwitten af. Maar een gemeenschappelijke verklaring over de explosieve situatie in de regio, die komt er dus niet.

"Soms is het beter om niet tussen te komen. De grootste problemen in onze geschiedenis werden steeds uitgelokt door te actieve politiek, niet door te passieve. Natuurlijk volgen we de situatie en zijn we zeer bezorgd over de ontwikkelingen in de Golfregio, maar er was pragmatisch gezien geen reden om een Europese verklaring voor te bereiden", zei Tusk na afloop.

Belangrijke afspraak

Intussen blijven de Europeanen via bilaterale contacten wel aandringen op een de-escalatie en een diplomatieke oplossing. "We rekenen op diplomatieke onderhandelingen en op een politieke oplossing voor deze zeer gespannen situatie", verklaarde Duits bondskanselier Angela Merkel.

Voor de Franse president Emmanuel Macron wordt de bijeenkomst van de G20 op 28 en 29 juni in Japan een belangrijke afspraak. "Dat is het moment om concrete diplomatieke oplossingen te vinden. Deze situatie mag niet blijven aanslepen, er is te veel instabiliteit en spanning."

“Zeer grote fout”

Iran haalde gisterochtend een Amerikaanse drone neer omdat die volgens Teheran boven Iraans grondgebied vloog. Washington houdt staande dat de drone boven internationale wateren geraakt is. President Trump sprak van "een zeer grote fout" van het islamitische regime.

Trump trok zijn land vorig jaar terug uit het akkoord dat Iran met de grootmachten had gesloten over zijn nucleaire programma en voerde opnieuw sancties tegen Teheran in. De Europeanen proberen nog steeds om het akkoord te redden en Iran aan boord te houden. Op 28 juni vindt daarover in Wenen nieuw overleg plaats tussen de Europeanen, Iran, Rusland en China.