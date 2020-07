Spanning tussen VS en China door manoeuvres in Zuid-Chinese Zee HR

06 juli 2020

10u56

Bron: ANP 3 Buitenland De Verenigde Staten hebben ergernis gewekt bij China door voor het eerst in zes jaar twee vliegdekschepen naar de Zuid-Chinese Zee te sturen, meldt CNN. Het manoeuvre van de Amerikaanse vloot komt niet toevallig vlak na een Chinese oefening in de buurt van een omstreden eilandengroep. China beschouwt een groot deel van de Zuid-Chinese Zee en de eilanden daarin als eigen territorium.

De Amerikaanse vloot meldt in een verklaring dat de twee vliegdekschepen de USS Nimitz en de USS Ronald Reagan “meerdere tactische oefeningen hebben uitgevoerd om de capaciteit van luchtverdediging en het bereik van precisieaanvallen op de lange afstand te maximaliseren.”

De Chinese vloot was net een oefening aan het afronden bij de Paraceleilanden, die ook door Vietnam en Taiwan worden geclaimd. Over die oefening gaven de Chinezen geen details, behalve dat die “intensief” was.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de oefening “binnen de soevereiniteit” en “redelijk”. Volgens het ministerie willen de Amerikanen met hun oefening in de Zuid-Chinese Zee hun spierballen laten zien en een wig drijven tussen de landen in de regio.

Volgens de VS dient de oefening om te onderstrepen dat de Amerikanen zijn toegewijd aan “het recht voor alle landen om daar te vliegen, varen en te opereren waar het internationale recht dat toestaat.”

De VS zien al jaren met lede ogen aan hoe China zijn invloedssfeer in Oost-Azië probeert uit te breiden. De betrekkingen tussen de twee grootmachten verslechteren momenteel mede als gevolg van een ruzie over de nieuwe Chinese veiligheidswet voor Hongkong.

Lees ook:

Ex-officier voorspelt Derde Wereldoorlog in 2020: “Hij kan elk moment beginnen, en ik voorspel het al jaren” (+)