Spanning stijgt in Catalonië: miljoenen stembrieven in beslag genomen, duizenden betogers de straat op Zeggen de Catalanen écht 'adéu'? Redactie

11u21

Bron: ANP, Belga 0 Getty Images De spanning stijgt in Catalonië in aanloop naar het onafhankelijkheidsreferendum van zondag. Bij een huiszoeking in de buurt van Barcelona heeft de Guardia Civil gisteren 2,5 miljoen stembiljetten in beslag genomen. Tegelijkertijd gingen in Barcelona duizenden mensen de straat op om hun steun uit te spreken vóór het referendum. "Wij gaan stemmen, wij gaan stemmen", werd er massaal geroepen.

Vorige week legde de politie ook al beslag op meerdere miljoenen stembiljetten. Het Spaanse gerecht wil het referendum van zondag verhinderen omdat de regering in Madrid dat als ongrondwettelijk en illegaal beschouwt. Dinsdag eiste het Catalaanse openbaar ministerie onder meer nog de verzegeling van de stembureaus.



Die maatregel moest niet alleen verhinderen dat mensen hun stem kunnen uitbrengen op de plekken die als stembureau voorzien zijn. De politie moest ook verzekeren dat "elke poging om te stemmen op een andere plaats in hetzelfde gebouw of op de openbare weg, in een straal van 100 meter, wordt vermeden", luidde het.

Het hoofd van de Catalaanse politie liet echter weten dat hij de instructies van de procureur-generaal niet zou opvolgen. "Dat niemand zich vergist", postte politiebaas Pere Soler i Campins op Twitter. "De opdracht van de politie is de rechten van de burgers te vrijwaren, "niet de praktijk ervan te voorkomen". Ook de Catalaanse minister van Binnenlandse Zaken Joaquim Forn zei dat het regionale korps Mossos d'Esquadra "de stembusgang van 1 oktober niets in de weg zal leggen". Maar het is altijd mogelijk dat "niet overal zal kunnen gestemd worden."

"Votarem!"

Gisteren kwamen duizenden studenten, en ook voetbalvedette Gerard Piqué, op straat in steun voor het referendum. Hun aantal werd op meer dan 15.000 geschat. "Votarem, votarem! " (Wij gaan stemmen), riepen de demonstranten.

"Votarem", postte ook Piqué op Twitter. De international van FC Barcelona, die samen met popdiva Shakira twee kinderen heeft, riep de separatisten op, zich in de komende dagen en bij de stemming van zondag "vreedzaam te gedragen".

Des d'avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem — Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 september 2017

Om die stemming te verhinderen, heeft de centrale regering ongeveer 4.000 politieagenten naar Catalonië gestuurd. "Geef hen geen enkel excuus, dat is namelijk wat ze willen", tweette Piqué. "En laat ons allen vooral erg luid en erg krachtig zingen", spoorde de 30-jarige Spanjaard de voorstanders in het Catalaans aan.

Niemand kan zeggen wat er zondag in Catalonië zal gebeuren. Premier Mariano Rajoy garandeerde al meermaals dat het referendum niet zal plaatsvinden. Madrid en de Spaanse Justitie proberen met alle middelen de volksraadpleging te verhinderen. Tijdens tientallen razzia's nam de paramilitaire staatspolitie Guardia Civil al tien miljoen stembrieven en 1,5 miljoen affiches in beslag.

