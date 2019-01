Spanning in Congo stijgt: resultaten van presidentsverkiezingen worden pas volgende week bekendgemaakt AW

06 januari 2019

07u45

Bron: Al Jazeera, VRT NWS 1 In Congo stijgt de spanning na de recente presidentsverkiezingen. Al brachten de Congolezen reeds een week geleden (30 december) hun stem uit, de uitslag laat op zich wachten. Zo deelde de kiescommissie mee om het bekendmaken van de resultaten tot volgende week uit te stellen.

“Het is niet mogelijk om de resultaten vandaag (zondag) bekend te maken”, aldus Corneille Nagaa, voorzitter van de nationale kiescommissie in Congo. “We zitten rond 45 à 48 procent van de stembrieven.” Dat betekent dat op een week tijd amper de helft van de kiesbrieven werd geteld. Intussen wachten de Congolezen ongeduldig af.



De kiescommissie zelf weigert om een voorlopige winnaar aan te duiden. Steeds meer stemmen beweren echter dat oppositielid Martin Fayulu van een meerderheid aan stemmen geniet. Ook de waarnemers die de invloedrijke katholieke kerk naar de stemlokalen stuurde, duiden Fayulu als winnaar aan. Dat zou betekenen dat Ramazani Shadary, de kandidaat die door huidig president Joseph Kabila werd aangeduid als opvolger, het onderspit moet delven. Het gevolg? Een regimewissel.

Geweld loert om het hoekje. Indien er een regimewissel zal plaatsvinden, leidt dat waarschijnlijk tot protest van de aanhangers van Kabila. Indien Shadary hem opvolgt, zal de oppositie dat niet pikken. Door de onzekerheid wordt er overigens al volop strijd gevoerd in het binnenland. In het westen staken zo'n 16.000 vluchtelingen de grens over naar Congo-Brazzaville.

Moeizame stembusgang

Ook het uitbrengen van hun stem verliep voor de Congolezen niet zonder problemen. Een zware storm, vertegenwoordigers die uitslagen trachtten te beïnvloeden en andere onregelmatigheden werden gerapporteerd. Zelfs het leger zou de kiezers beïnvloed hebben, al dan niet met geweld. Verspreid over het land ontstond er dan ook protest, het een al wat heviger dan het andere. Uiteindelijk lieten vier Congolezen het leven waarvan een agent, een lid van de kiescommissie en twee burgers.

Bloederig protest

Ook in 2016 kwam het tot bloederige protesten nadat demonstranten het vertrek van Kabila eisten. Hij had er immers zijn tweede officiële ambtstermijn opzitten, een derde is bij wet verboden. Toch heeft de president zijn positie nog twee jaar kunnen handhaven. Intussen nam de onrust toe met hier en daar bloederige relletjes.