Spannendste senaatsrace in jaren gaat laatste week in: "Mannen die kleine meisjes misbruiken moeten naar de gevangenis, niet naar Washington" TT

09u53

Bron: The Hill, The Guardian, Reuters 0 Photo News Roy Moore, gisteren tijdens een campagnebijeenkomst. In de Verenigde Staten zijn de laatste campagnedagen ingegaan voor de speciale senaatsverkiezing van volgende week. Dan nemen de Democraat Doug Jones en de ultraconservatieve Republikein Roy Moore, die onder vuur ligt na beschuldigingen van seksueel misbruik, het tegen elkaar op om de zetel van de staat Alabama binnen te halen. Die kan cruciaal zijn voor het beleid van president Donald Trump.

De campagne waarin al met bijzonder veel modder is gegooid, ging gisteren onverminderd op dat pad voort. Volgens Jones horen "mannen die kleine meisjes misbruiken" in de gevangenis thuis, en niet in de Amerikaanse Senaat, zo zei hij tegen zijn aanhangers. Zonder expliciet zijn naam te roepen, verwees hij daarmee naar Roy Moore, zijn Republikeinse tegenstander. Het was Jones' hardste aanval op zijn tegenstander tot nu toe, een teken dat de strijd verhardt nu de verkiezing van dinsdag nadert.

Moore krijgt al enkele weken beschuldigingen naar het hoofd geslingerd van ongepast gedrag en seksueel misbruik. Als dertiger zou hij minderjarige meisjes ontmoet en aangerand hebben, die nu hun verhaal doen in de pers. The Washington Post bracht als eerste krant een getuigenis naar buiten van een vrouw die door Moore benaderd werd toen hij 32 was en zij 14.

REUTERS Ook Doug Jones (l.) voert volop campagne om de senaatszetel binnen te halen.

"Complot van homo's en transgenders"

Moore, een staalharde conservatief en diepgelovig christen, ontkent de beschuldigingen ten stelligste. Volgens hem wordt er een complot tegen hem gevoerd waar ook "lesbische vrouwen, homo's, biseksuelen en transgenders die onze cultuur willen veranderen" bij betrokken zijn. "En ook socialisten die onze manier van leven willen veranderen."

Toch hebben verschillende van zijn partijgenoten, waaronder topfiguren uit de Republikeinse partij, hem de afgelopen weken opgeroepen de handdoek in de ring te werpen. Na Jones' aanval op Moore tweette Republikeins senator Jeff Flake uit Arizona vannacht een foto van een cheque van 100 dollar als steun voor Jones' campagne. "Land boven partij", luidde de boodschap.

Country over Party pic.twitter.com/JZMTaEYdxQ Jeff Flake(@ JeffFlake) link

Steun van Trump

Duidelijke steun krijgt Moore sinds maandag wel van president Donald Trump, die de meerderheid voor zijn partij in de Senaat in gevaar ziet. De 'endorsement' kwam er na weken van twijfel, of de volledige partij Moore zou laten vallen of niet. Maar de politieke realiteit leek Trump in zijn ogen geen andere keuze gegeven te hebben.

De verkiezing tussen Moore en Jones komt er om de vrijgekomen zetel van minister van Justitie Jeff Sessions in te vullen. De Republikeinen hebben in de Senaat op dit moment een nipte meerderheid van 52 van de 100 zetels. Het afgelopen jaar zijn al verschillende voorstellen gesneuveld door die krappe meerderheid, waaronder de afschaffing van Obamacare. Verliezen de Republikeinen nog een zetel, dan dreigt Trumps beleidsagenda dus nog moeilijker uitgevoerd te kunnen worden.

Democrats refusal to give even one vote for massive Tax Cuts is why we need Republican Roy Moore to win in Alabama. We need his vote on stopping crime, illegal immigration, Border Wall, Military, Pro Life, V.A., Judges 2nd Amendment and more. No to Jones, a Pelosi/Schumer Puppet! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Tien geboden

Moore is een controversiële figuur in politiek Amerika. In 2003 werd hij ontslagen als opperrechter in het Hooggerechtshof van Alabama nadat hij weigerde er een monument van de tien geboden weg te halen dat hij zelf had laten plaatsen. In 2013, na twee vruchteloze gouverneurscampagnes, werd hij opnieuw verkozen als rechter. Vorig jaar werd hij echter opnieuw uit zijn functie gezet omdat hij ambtenaren van Alabama het bevel bleef geven geen homohuwelijken te sluiten, hoewel zo'n verbod ondertussen ongrondwettelijk is in de VS.

Ondanks de beschuldigingen en Moores profiel is de winst voor Jones toch verre van zeker. Moore kan rekenen op een trouwe groep aanhangers, die in de verhalen in de pers enkel een manoeuvre uit het 'verre en linkse Washington DC' zien om 'hun' kandidaat zwart te maken. Hoewel enkele peilingen Jones de afgelopen weken duidelijk als overwinnaar aanduidden, ligt Moore volgens het gemiddelde van de gezaghebbende website RealClearPolitics opnieuw met meer dan 2 procent voor op Jones.

BELGA/AFP Het monument voor de tien geboden werd in 2003 na Moores ontslag toch verwijderd.

"Schandvlek"

Voormalig Republikeins presidentskandidaat Mitt Romney noemde Moores eventuele overwinning "een schandvlek op de partij en op het land". "Geen stemming, geen meerderheid is het waard onze eer en onze integriteit voor te verliezen."

Roy Moore in the US Senate would be a stain on the GOP and on the nation. Leigh Corfman and other victims are courageous heroes. No vote, no majority is worth losing our honor, our integrity. Mitt Romney(@ MittRomney) link

Moore kreeg gisteren wel de steun van voormalig Witte Huis-strateeg Steve Bannon, die tijdens een campagnebijeenkomst in Alabama fel van leer trok tegen het establishment in Washington DC. "Deze verkiezing komt op iets heel simpels neer: steunen jullie het programma van Donald Trump dat rechter Moore steunt? Of steunen de goede mensen van Alabama het programma van Hillary Clinton, dat al eens verworpen werd op 8 november 2016 en waar Doug Jones voor staat?"

Photo News Steve Bannon gisteren op campagne voor Roy Moore.