Spannende stembusstrijd in Alabama is populariteitspoll voor Trump

Doug Jones (links) tijdens een campagnebijeenkomst in Alabama. Normaal gesproken leveren verkiezingen in de zuidelijke staat een makkelijke overwinning voor de Republikeinen op. De peilingen wijzen nu echter op een nek-aan-nekrace tussen Moore en zijn Democratische tegenstrever Doug Jones (63). Aanhangers van de Republikeinse Partij volgen vol spanning de tussentijdse verkiezing in de staat Alabama voor een zetel in de Amerikaanse Senaat. De stembusstrijd is uitgedraaid op een populariteitspoll van de politieke agenda van president Donald Trump.

"Als de mensen in Alabama tegen de Republikeinse kandidaat Roy Moore (70) gaan stemmen, dan stemmen ze gelijk ook tegen Trump'', zegt de politieke strateeg Dean Young, die in dienst is van Moore. Normaal gesproken leveren verkiezingen in deze zuidelijke staat een makkelijke overwinning voor de Republikeinen op. De peilingen wijzen nu echter op een nek-aan-nekrace tussen Moore en zijn Democratische tegenstrever Doug Jones (63).

Omstreden kandidaat

De belangrijkste reden voor de spanning is dat Moore een zeer omstreden kandidaat is. Hij wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag toen die vrouwen nog minderjarig waren en Moore al dertig was. Moore zelf ontkent categorisch alle aantijgingen over seksueel ongepast gedrag. Ondanks de commotie heeft Trump zijn onvoorwaardelijke steun aan zijn partijgenoot uitgesproken.

AP De Republikein Roy Moore.

Politieke schok

Mocht de verkiezing uitdraaien op een overwinning voor de Democraten, dan zou dat een ongekende politieke schok, een blamage voor de Republikeinen en een politieke afgang voor Trump betekenen. De meerderheid in de Senaat van Grand Old Party, zoals de Republikeinen ook wel worden genoemd, daalt in dat geval tot de kleinst mogelijke: 51 tegen 49 zetels.

Trump zelf is momenteel niet erg populair bij de Amerikanen. Nauwelijks één op de drie Amerikanen (32 procent) is tevreden over de prestaties van de president gedurende zijn eerste jaar in het Witte Huis.

Getty Images De Amerikaanse president Donald Trump is niet populair onder zijn landgenoten.