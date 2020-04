Spanje zwakt coronamaatregelen af ondanks nieuwe piek in aantal overlijdens KVDS

13 april 2020

10u09

Bron: El País 0 De Spaanse overheid zwakt vandaag de strenge coronamaatregelen in het land af. Personeel in niet-essentiële sectoren zoals de bouw en de industrie mogen opnieuw aan het werk, mits ze bepaalde maatregelen zoals het dragen van mondmaskers en social distancing respecteren.

De druk op de overheid om de maatregelen te versoepelen was de afgelopen dagen toegenomen. De Spanjaarden maken zich immers grote zorgen om hun economie, zeker nu het ernaar uitziet dat de zo belangrijke inkomsten uit toerisme deze zomer zullen kelderen.

Aan de slag

De Spaanse regering laat daarom vanaf paasmaandag toe dat personeel in niet-essentiële sectoren weer aan de slag mag. Mondmaskers worden wel verplicht en zullen onder meer uitgedeeld worden in stations en metro’s. De plaatsen op het openbaar vervoer worden beperkt en iedereen zal zich nog altijd aan het social distancing moeten houden.





Wetenschappers en zorgverleners maken zich evenwel grote zorgen over de versoepeling. Volgens hen komt die veel te snel en ze vrezen dan ook voor een nieuwe golf van besmettingen over twee tot drie weken. Terwijl het aantal coronadoden nu nog altijd hoog is.

Zondag werden er nog 619 sterfgevallen door Covid-19 gemeld in de voorgaande 24 uur. Daarmee was er opnieuw sprake van een stijging van het aantal doden in Spanje. De drie dagen daarvoor was het aantal overlijdens telkens gedaald. Zaterdag ging het nog om 510 overlijdens.

In totaal zijn in Spanje al 16.972 mensen aan het nieuwe coronavirus gestorven.

