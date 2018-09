Spanje ziet af van verkoop van 400 bommen aan Saoedi-Arabië ADN

04 september 2018

14u17

Bron: Belga 2 Spanje gaat afzien van de verkoop van 400 lasergestuurde bommen aan Saudi-Arabië, dat verwikkeld is in een bloedige oorlog in Jemen. Dat heeft het Spaanse ministerie van Defensie vandaag aangekondigd.

Het Spaanse radiostation Cadena SER bericht dat de regering van de socialistische premier Pedro Sanchez, die begin juni aan de macht kwam, in juli de procedure startte om het contract te annuleren. Dat werd in de zomer van 2015 ondertekend door zijn conservatieve voorganger. De 9,2 miljoen euro die al is betaald voor 400 lasergestuurde bommen, zal worden teruggestuurd naar Saoedi-Arabië, meldt de radio. "Defensie bevestigt de informatie van Cadena SER", verklaart het ministerie, zonder verdere commentaar.

Ngo's als Amnesty International, Oxfam en Greenpeace bestrijden de verkoop van wapens aan Riyad, omdat ze vrezen dat ze worden gebruikt in Jemen. Saoedi-Arabië is daar betrokken bij een oorlog waarbij al 10.000 doden vielen en die volgens de VN de zwaarste humanitaire crisis ter wereld veroorzaakt heeft.

In 2017 exporteerde Spanje voor 4,35 miljard euro defensiematerieel, de export naar Saoedi-Arabië was goed voor 270 miljoen euro.