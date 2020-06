Spanje zet punt achter noodtoestand en opent grenzen

20 juni 2020

Spanje zet vanaf morgen een punt achter de noodtoestand. Dat betekent dat 47 miljoen burgers zich voor het eerst in 14 weken opnieuw in heel het land vrij kunnen bewegen. Ook de grenzen voor toeristen uit de EU- en de Schengenlanden gaan weer open. Alleen de grens met Portugal blijft op vraag van de regering in Lissabon tot en met 1 juli nog voor de meeste reizigers gesloten.