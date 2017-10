Spanje zet politieke atoombom in na dreiging Catalaanse onafhankelijkheid: autonomie wordt opgeschort "Onafhankelijkheid is nog niet uitgeroepen, maar dat kan wel gebeuren" Tommy Thijs

Bron: ANP, Reuters, La Vanguardia, El Pais 0 epa Catalaans premier Carles Puigdemont en de Spaanse premier Mariano Rajoy. De Spaanse premier Mariano Rajoy bevestigt dat Madrid artikel 155 van de grondwet in werking zal stellen en zal inbreken in de Catalaanse autonomie. De Catalaanse leider Carles Puigdemont dreigde er vanmorgen mee formeel de onafhankelijkheid van zijn regio uit te roepen als Spanje niet ingaat op het aanbod tot dialoog.

Puigdemont zorgt al sinds vorige week voor verwarring over het al dan niet afscheiden van Catalonië. Madrid verlangde vandaag om 10 uur ten laatste helderheid. Die kwam er ook: Puigdemont maakt in zijn antwoord duidelijk dat de onafhankelijkheid nog niet formeel is uitgeroepen, maar dreigde er wel mee het parlement daarover te laten stemmen (zie brief onderaan).



"Als de (Spaanse, TT) regering de dialoog blijft vermijden en de repressie verderzet, kan het Catalaanse parlement overgaan tot de stemming van de formele onafhankelijkheidsverklaring, die op 10 oktober niet werd gestemd", schreef Puigdemont.

Zaterdag artikel 155 in werking

De centrale regering in Madrid bevestigde daarop meteen dat ze zaterdag in een bijzondere ministerraad bij elkaar zal komen en artikel 155 in werking zal stellen om het bestuur van Catalonië over te nemen. Volgens de Spaanse regering is Puigdemont niet tegemoet gekomen aan hun eis tot duidelijkheid. "De regering zal verdergaan met de procedure voorzien in artikel 155 om de wettelijkheid in de Catalaanse regering terug te brengen" klinkt het in een mededeling vanuit Madrid.



"Zaterdag zal de ministerraad de maatregelen goedkeuren om de algemene belangen van de Spanjaarden te beschermen, waaronder ook de inwoners van Catalonië, en om de grondwettelijke orde te herstellen in de autonome gemeenschap."



Artikel 155 van de Spaanse grondwet is nog nooit in de geschiedenis in de praktijk gebracht en zal de spanningen in de regio naar verwachting alleen maar doen toenemen.

EPA Spaans premier Rajoy.

"Repressie neemt nog toe"

Puigdemont riep vorige week in een toespraak tot het parlement in Barcelona onverwacht níet de onafhankelijkheid uit, maar vroeg om een mandaat om dat wel te doen. Hij zei dat er dan meteen tijd moet worden ingeruimd voor onderhandelingen met Madrid.



"Ik deed dat om de dialoog mogelijk te maken, die sindsdien door overheden en politieke leiders uit heel Europa en de rest van de wereld is aangeboden", schreeft Puigdemont vanmorgen in zijn brief. "Maandag heb ik u voorgesteld samen te zitten, wat nog niet gebeurd is."



Puigdemont betreurt in zijn antwoord aan Rajoy dat "de repressie nog is toegenomen", waarmee de premier verwijst naar de opsluiting van de leiders van twee onafhankelijkheidsorganisaties maandag. Catalonië beschouwt de twee als politieke gevangenen.



"Het is duidelijk dat u zich niet bewust bent van het probleem en dat u niet wil praten", sluit Puigdemont zijn brief aan Rajoy af. "Zeker gezien alle moeite die wij doen en onze wil tot dialoog, waarop het enige antwoord de opheffing van de autonomie zou zijn."

