Spanje zet leger in tegen stijgend aantal besmettingen, regio’s mogen noodtoestand uitroepen TT

25 augustus 2020

14u26

Bron: Belga, El Pais 44 De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft aangekondigd dat het leger ingezet wordt om de regio's te helpen in de strijd tegen het toenemende aantal coronabesmettingen.

Spanje kampt al weken met een tweede golf in de corona-epidemie, en kent momenteel de grootste stijgingen van heel Europa. Gisteren overschreed Spanje de kaap van 400.000 coronabesmettingen. Vooral een aantal provincies in het noorden van het land en de regio rond hoofdstad Madrid zijn zwaar getroffen, grote delen van het land zijn voor Belgen dan ook tot verboden gebied uitgeroepen.

"De evolutie van de curve is zorgwekkend en we moeten ze aanvallen”, aldus de premier tijdens een televisietoespraak. “We kunnen niet toestaan dat de pandemie weer de controle over ons leven begint te krijgen (...) we moeten de controle overnemen, deze tweede curve van besmettingen doorbreken. De Spaanse regering zal legerpersoneel ter beschikking stellen aan de regio's om gevallen op te sporen.” Concreet zullen 2.000 soldaten worden ingezet om hulp te bieden.

Het gebrek aan mankracht in de zwaarst getroffen regio’s in Spanje wordt gezien als een van de redenen voor de hevige heropleving van de epidemie. Sanchez benadrukte dat de regio’s de centrale regering kunnen vragen om een nieuwe noodtoestand toe te passen op hun hele grondgebied, of een deel ervan. Die uitzonderingsregeling laat toe om bijvoorbeeld het verkeer te beperken.

