Spanje zet drones in om onvoorzichtige bestuurders te beboeten ADN

01 augustus 2019

16u10

Bron: Belga 0 Vanaf vandaag gebruikt Spanje drones om verkeersovertredingen op te sporen en bestuurders te beboeten. Voorlopig zullen drie drones met een camera met een hoge resolutie over de wegen van de Canarische Eilanden vliegen, later zullen er ook drones in de rest van het land worden ingezet.

De Spaanse autoriteiten zijn van plan nog 20 extra drones te bestellen. Spanje had al 11 drones in gebruik om het verkeer te monitoren, maar het is voor het eerst dat ze gebruikt zullen worden om bestuurders te beboeten.

In verschillende Chinese steden worden drones al ingezet om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar in Europa zijn er naast Spanje enkel experimenten in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.



Het Spaanse directoraat-generaal voor het Verkeer legt uit dat één politieagent de drone zal besturen, terwijl een andere de beelden zal bekijken. Met de drones zullen overtredingen als gevaarlijk inhaalmanoeuvres, het gebruik van de smartphone achter het stuur of het niet dragen van de gordel opgemerkt kunnen worden, maar ook snelheidsovertredingen.