Spanje zet alles op alles om te verhinderen dat Puigdemont opnieuw premier wordt en doorzoekt zelfs riolering Catalaanse parlement

25 januari 2018

14u05

Bron: El Mundo, Reuters 0 De Spaanse regering en het gerecht doen er alles aan om te vermijden dat Carles Puigdemont, de afgezette premier van Catalonië, dinsdag opnieuw als regeringsleider van de regio wordt aangesteld. Terwijl de regering in Madrid de kandidatuur van Puigdemont aanvecht bij het Grondwettelijk Hof, bewaken duizenden agenten de snelwegen, grensovergangen, (lucht)havens en treinstations om hem meteen te kunnen oppakken zodra hij ook maar é én voet in Spanje zet. Zelfs het rioleringsstelsel rond het Catalaanse parlement in Barcelona wordt ge ïnspecteerd.

Al dagenlang is er een versterkte aanwezigheid van de Spaanse nationale politie rond het parlementsgebouw in het bekende Parc de la Ciutadella in Barcelona. Zij bewaken het gebied om Puigdemont meteen te kunnen arresteren moest hij toch ongezien tot in de Catalaanse hoofdstad geraken. Gisteren maakten agenten bovendien alle riooldeksels in het park open om te controleren of niemand het parlementsgebouw via het riool kan betreden. Volgens de politie ging het om een standaardoperatie.

Dinsdag komt het Catalaanse parlement bij elkaar om een regeringsleider aan te duiden. Carles Puigdemont, die in oktober door de Spaanse regering aan de kant werd geschoven en daarop naar ons land vluchtte, is de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Hij kon bij de verkiezingen van december opnieuw een separatistische meerderheid achter zich krijgen, tot ergernis van Madrid. Spanje wil de Catalaan nog altijd arresteren om hem te berechten voor onder andere rebellie.

Videoverbinding lijkt van de baan

Vraag is nog altijd of en hoe Puigdemont verkozen kan worden. Er was lang sprake van een investituursdebat waarbij hij via een videoverbinding vanuit Brussel virtueel aanwezig zou zijn, maar die optie lijkt nog weinig waarschijnlijk. Volgens Madrid, maar ook volgens de juridische diensten van het parlement, is ze niet wettelijk.

Puigdemont wil dan ook zelf liefst terugkeren naar Barcelona, iets wat hij gisteren nog herhaalde na een gesprek met de Catalaanse parlementsvoorzitter in Brussel. "Er zijn veel mogelijkheden. Het liefst van al doen we het face to face. We sluiten niets uit", zei hij. "Het is de bedoeling dat het parlement kan overleggen waarover het wil overleggen, en de wil van de burgers respecteert."

"Ook al komt hij in de koffer van een auto, hij komt er niet in"

Maar keert Puigdemont effectief fysiek terug naar Barcelona dan zal hij meteen bij aankomst aan de Spaanse grens of op de luchthaven worden gearresteerd. Juan Ignacio Zoido, de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, verzekerde eerder deze week dat alles in gereedheid is gebracht daarvoor, ook al zou Puigdemont incognito willen terugkeren. "Of hij nu per vliegtuigje, helikopter, boot of in de koffer van een auto terugkomt, hij komt er niet in", aldus Zoido.

De Spaanse regering kondigde vandaag nog aan de kandidatuur van Puigdemont te zullen aanvechten voor het Grondwettelijk Hof. Volgens Madrid kan Puigdemont niet opnieuw leider van een Catalaanse regering worden, onder meer omdat er een arrestatiebevel in Spanje tegen hem loopt.

