Spanje zegt nog eens "veilig land" te zijn

28 juli 2020

17u14

Bron: Belga 10 De Spaanse regering heeft dinsdag nog eens gezegd dat het land "veilig" is voor toeristen niettegenstaande de opflakkering van de coronapandemie. De pandemie bracht Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en ook ons land ertoe reizen naar bepaalde Spaanse regio's af te raden of een quarantaine in te stellen voor terugkeerders.

"Wij willen een duidelijke boodschap van vertrouwen geven", zei regeringswoordvoerster Maria Jesus Montero. Spanje is een "veilige bestemming die zich heeft voorbereid en die zich heeft aangescherpt om het virus en de nieuwe broeihaarden aan te pakken", voegde ze er na een ministerraad aan toe.

Alle indicatoren geven aan dat we een goede gezondheidstoestand hebben in het grootste deel van het land. Maria Jesus Montero

"Mensen die de gewoonte hebben ons land te bezoeken, weten dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg een van onze sterke punten is", aldus nog Montero. “Alle indicatoren geven aan dat we een goede (gezondheids)toestand hebben in het grootste deel van het land."

Maatregelen

Spanje, dat officieel ruim 28.400 doden heeft door de pandemie, zag het aantal besmettingen de jongste weken opflakkeren. Daarom gaf Frankrijk zijn onderdanen vrijdag de raad Catalonië te mijden, terwijl Duitsland dinsdag niet-essentiële reizen naar Aragon, Catalonië en Navarro afraadde. Londen voerde zondag weer een quarantaine van twee weken in voor terugkeerders uit Spanje. De Spaanse premier Pedro Sanchez zei in een reactie dat sommige Spaanse regio's als de Balearen of de Canarische Eilanden "veiliger" waren dan Groot-Brittannië.