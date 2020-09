Spanje zag aantal buitenlandse toeristen in juli met 75 procent kelderen TTR

01 september 2020

13u52

Bron: Belga 2 Spanje zag in de maand juli, ondanks het opheffen van de lockdown en het heropenen van de grenzen, het aantal internationale toeristen met 75 procent dalen in vergelijking met een jaar voordien. Dat blijkt dinsdag uit voorlopige gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE).

Juli was de eerste maand waarin in Spanje sprake was van een terugkeer naar een min of meer normaal leven, na een erg strenge lockdown die op 21 juni helemaal werd opgeheven. Het toerisme is een belangrijke pijler van de Spaanse economie en is goed voor 12 procent van het bbp.

De totale uitgaven van buitenlandse toeristen namen in juli een duik met 79,5 procent. De meeste toeristen die wel de Spaanse grens overstaken, kwamen uit Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. De Balearen - met onder meer het toeristische eiland Mallorca - waren in juli, met bijna een kwart van de toeristen, de meest bezochte regio, voor Catalonië en de regio Valencia.



Als gevolg van de forse daling van het aantal buitenlandse vakantiegangers daalden de reservaties in de hotelsector met 73,4 procent. Buiten die hotelsector kenden de reservaties in de julimaand een terugval met 49,9 procent, zo liet het statistiekbureau eerder al weten.

Sinds het einde van de lockdown in juni zag Spanje het aantal nieuwe coronabesmettingen opnieuw fel stijgen. Dat noopte de autoriteiten ertoe om opnieuw strenge maatregelen te nemen en beperkingen op te leggen aan reizigers uit het buitenland.