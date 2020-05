Spanje wil eind juni weer buitenlandse toeristen ontvangen

KVE

18 mei 2020

16u17

Bron: ANP

0

Het buitenlandse toerisme in Spanje wordt "vanaf eind juni weer op gang gebracht". Dit zei minister van Transport José Luis Ábalos op de Spaanse tv. Hij wil daarbij dan wel kijken naar de gezondheidstoestand in het land waar mensen vandaan komen en waar de toeristen in Spanje naartoe willen. Hij zei ook dat de Spanjaarden dan weer buiten hun eigen provincie mogen reizen.