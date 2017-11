Spanje verzekert België: Puigdemont zal in een van meest moderne gevangenissen terechtkomen TT

09u01

Bron: La Vanguardia, Belga 0 Photo News De Spaanse regering heeft aan het Belgische parket meer uitleg gegeven over het gevangenisregime voor de afgezette Catalaanse premier Carles Puigdemont indien hij wordt uitgeleverd. Volgens Spanje zal Puigdemont beschermd worden tegen agressie, altijd contact mogen hebben met zijn advocaat en in een van de meest moderne gevangenissen van het land terechtkomen. Dat schrijft de Catalaanse krant La Vanguardia.

Spaanse media meldden gisteren dat ons land extra uitleg aan Spanje had gevraagd over de situatie waarin Puigdemont terecht zou komen na een eventuele uitlevering. Blijkbaar maakt ons land zich zorgen over de rechten voor de afgezette premier en de vier andere ex-regeringsleden die nog in ons land verblijven. Het ging om concrete vragen over de grootte van de cel, het bezoekregime, isolatiecellen, hygiëne en voeding.

Deze namiddag verschijnen Puigdemont en de vier andere afgezette ministers voor de Brusselse raadkamer.

Uit het antwoord dat de Spaanse justitie nu heeft overgemaakt aan ons land, blijkt dat Puigdemont, indien zijn uitlevering wordt goedgekeurd, in de gevangenis van Estremera (Madrid VII) opgesloten zal worden, waar ook een aantal andere mannelijke ex-ministers uit zijn regering verblijven. Puigdemont zal er een grote cel krijgen en mogen kiezen of hij apart wil zitten, of eventueel samen met zijn collega-regeringsleden.

Puigdemont zal volgens Spanje zelf mogen kiezen of hij in een aparte cel wil verblijven

Verbod op folteren

Estremera is een van de modernste gevangenissen van Spanje. Puigdemont zal er altijd in contact kunnen staan met zijn advocaten, en zal extra bescherming krijgen tegen eventuele aanvallen door medegevangenen, zo maakt het Spaanse gerecht zich sterk. Bovendien staat in de Spaanse grondwet een verbod op folteren.

Spanje zou volgens La Vanguardia behoorlijk op zijn tenen getrapt zijn door de gedetailleerde Belgische vragen. Volgens een anonieme bron bij het gerecht is het "onbegrijpelijk dat er verdachtmakingen over het Spaanse gevangenisregime worden rondgestrooid door personen die zelf de gevangenissen van Catalonië beheerden en waar dezelfde standaarden gelden als in de rest van Spanje".

Normaal gezien gaan EU-landen ervan uit dat in elk land de mensenrechten worden gerespecteerd. Maar ons land zou veel belang hechten aan de vraag of uitlevering "een inbreuk op de grondrechten" van Puigdemont en co kan inhouden. "Alleen verwijzen naar wederzijds vertrouwen zal niet volstaan", zo citeerde ook El Pais gisteren uit de brief van het Belgisch parket.

Photo News

Raadkamer

De Brusselse raadkamer moet zich om 14 uur buigen over de Europese aanhoudingsbevelen (EAB) die een Spaanse rechter heeft uitgevaardigd tegen Puigdemont, en vier andere afgezette ministers van de Catalaanse regering, Meritxell Serret i Aleu, Antoni Comín i Oliveres en Clara Ponsatí i Obiols en Lluís Puig. De Catalaanse leider en de leden van zijn regering worden in Spanje vervolgd voor ambtsmisdrijf en ongehoorzaamheid, rebellie, misbruik van overheidsgeld en opruiing. Daarop staat een maximumstraf van 30 jaar.

De aanhoudingsbevelen kwamen er nadat de vijf niet voor de rechter in Madrid waren verschenen. Twee dagen nadat Spanje de EAB's had uitgevaardigd, boden de vijf zich aan bij de federale politie in Brussel. Ze werden daarop voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brussel. Die besliste hen onder voorwaarden vrij te laten. Vandaag moet de raadkamer oordelen of de EAB's uitvoerbaar kunnen verklaard worden en de vijf aan Spanje kunnen overgeleverd worden.

Politiek proces

De verdediging van de vijf afgezette ministers is alvast van mening dat de vijf niet aan Spanje mogen overgeleverd worden omdat hen geen enkele strafbare daad wordt aangewreven in de Europese aanhoudingsbevelen, en omdat hen in Spanje een politiek proces zou te wachten staan. De ministers beroepen zich onder meer op het Europese kaderbesluit dat het Europese aanhoudingsbevel regelt. Dat stelt dat de overlevering geweigerd kan worden indien het bevel is uitgevaardigd om iemand te vervolgen of bestraffen op grond van zijn politieke overtuiging. In de Belgische wet staat tevens dat weigering mogelijk is als de uitvoering van het aanhoudingsbevel afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten van de betrokken persoon.

"Spanje viseert geen individuele strafbare feiten, maar alleen hun politieke beslissingen, die door iedereen gekend waren en waarvoor ze democratisch verkozen zijn", aldus de advocaten eerder deze week in De Standaard en Le Soir. "Ze worden dus enkel vervolgd om hun politieke mening."

EPA

Geen geweld gebruikt

Zo verwijst het EAB voor de motivering van de vijf vermoedelijke inbreuken op de Spaanse strafwet naar verschillende daden, waaronder oproepen tot een referendum, het doen ontstaan van het idee bij de bevolking van een recht op zelfbeschikking, brieven naar Catalaanse burgemeesters, mobilisatie van burgers en de goedkeuring van de onafhankelijkheidsverklaring op 27 oktober.

"Pure politieke daden die ze vreedzaam en democratisch hebben gesteld in de uitoefening van hun functie", aldus de advocaten. "Bovendien wijst niets op het gebruik van geweld."

Niet in ons land strafbaar

Daarnaast argumenteren de advocaten daat de uitvoering van het Europese aanhoudingsbevel de fundamentele rechten van de ministers zou schenden en hen zou verhinderen vrij deel te nemen aan de verkiezingen van 21 december. Ook zouden de feiten die de ministers ten laste worden gelegd in België niet strafbaar zijn, één van de criteria voor de uitvoerbaarheid van de EAB's.

"Voor ambtsmisdrijf en ongehoorzaamheid mag de rechter hen niet overleveren, de straf daarop bedraagt minder dan 12 maanden", klinkt het. "Rebellie en opruiing bestaan niet in het Belgische recht. Rest het misbruik van publiek geld, maar het Spaanse Hooggerechtshof heeft op 9 november zelf al geoordeeld dat er nooit publieke fondsen zijn gebruikt om het referendum te houden."