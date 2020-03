Spanje versnelt met 838 doden in 24 uur, Italië vertraagt voor tweede dag op rij SVM

29 maart 2020

18u49

Bron: Belga 59 In Italië zijn opnieuw 756 mensen overleden aan het coronavirus. 416 doden vielen in Lombardije. Het totaal aantal overledenen komt daarmee op 10.779 te staan. Het epicentrum verschuift echter stilaan naar Spanje, waar voor de tweede keer meer doden op één dag gevallen zijn dan in Italië. 838 om precies te zijn... Alweer een triest record voor het land, na de 832 overlijdens van gisteren.

De groei van het aantal doden in Italië is de voorbije dagen afgevlakt. Voor de tweede achtereenvolgende dag zijn er minder nieuwe sterfgevallen. Gisteren waren dat er 889 en vrijdag 919, het voorlopig hoogste aantal in een dag.

Het aantal bevestigde besmettingen sinds het begin van de corona-uitbraak steeg met 5.217 tot 97.689. Ook die stijging ligt lager dan gisteren en eergisteren. In percentages uitgedrukt gaat het om een toename met 5,6 procent, een week geleden was er nog van percentages van meer dan 10 procent. Iets meer dan 13.000 mensen werden intussen genezen verklaard.

De dodentol van het coronavirus in Spanje staat nu op 6.528. Het aantal besmettingen klokt af op 78.797. Dat is een stijging met meer dan 9 procent op één dag tijd.

Het aantal sterfgevallen blijft volgens het Spaanse ministerie met de dag toenemen in Spanje. De gezondheidsautoriteiten hadden nochtans gehoopt het hoogtepunt bereikt te hebben. Er is echter ook goed nieuws: het aantal genezen patiënten nam ook toe, met 19,7 procent in 24 uur tot 14.709. Spanje staat nog altijd op nummer twee op de wereldwijde lijst van landen met het grootste aantal coronadoden, na Italië.

De zowat 46 miljoen inwoners van Spanje zijn al sinds 14 maart onderworpen aan een strikte lockdown. Die maatregel is nu verlengd tot 9 april.

Nederland

Het dodental in Nederland is met 132 gestegen tot 771. Het aantal geregistreerde besmettingen in Nederland staat op 10.886, dat zijn er 1.104 meer dan gisteren.

Sinds het begin van de uitbraak zijn in Nederland 3.483 patiënten opgenomen in ziekenhuizen. 920 onder hen zijn op de intensive care beland. Het aantal patiënten stijgt daar met ongeveer 80 per dag.

Groot-Brittannië

Het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus in Groot-Brittannië is in één dag met 209 gestegen tot 1.228. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid van het land. Het aantal bevestigde infecties is de voorbije 24 uur gestegen met 2.400 tot 19.522.

Lees ook: Politie vreest meer ‘coronaspugers’: “Spuug is het nieuwe wapen en wij lopen onbeschermd rond” (+)

Meer over Spanje

Italië

Nederland

gezondheid

Groot-Brittannië