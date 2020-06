Spanje verplicht mondmasker totdat virus "definitief overwonnen" is ADN

09 juni 2020

15u02

Bron: Belga 12 Het mondmasker zal op straffe van een boete verplicht blijven in Spanje wanneer de lockdown helemaal voorbij is, totdat het coronavirus "definitief overwonnen" is. Dit heeft de Spaanse minister van Gezondheid Salvador Illa dinsdag aangekondigd.

Een boete van honderd euro kan opgelegd worden aan mensen die geen mondmasker dragen op de openbare weg of in binnenruimtes zoals winkels waar geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden, preciseerde het ministerie in een mededeling.

Het masker blijft ook verplicht op het openbaar vervoer, het vliegtuig of in privévoertuigen waarvan de inzittenden niet onder hetzelfde dak wonen.



Spanje behoort met 27.000 doden tot de landen die het zwaarst getroffen zijn door de pandemie. Op 21 juni zou de afbouw van de lockdown er rond zijn en de noodtoestand opgeheven worden. "Deze maatregelen die tijdens de noodtoestand van kracht waren, blijven gelden totdat we het virus definitief overwonnen hebben, met name wanneer we over een afdoende behandeling of over een vaccin beschikken", zei de minister over de mondmaskers.

