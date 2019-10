Spanje vaardigt nieuw Europees arrestatiebevel uit tegen Carles Puigdemont, separatisten komen massaal op straat Straatprotest na zware celstraffen tot 13 jaar voor separatistische Catalaanse politici: “Dit is barbaars” TT

14 oktober 2019

14u00

Bron: El Pais, La Vanguardia, Reuters 116 Het Spaanse Hooggerechtshof heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont. Het hof doet dat nadat het eerder vandaag strenge celstraffen uitsprak voor de ministers uit Puigdemonts regering. Die moeten meer dan tien jaar naar de cel. In Barcelona neemt het straatprotest tegen de veroordelingen ondertussen toe. De leiders van de Catalaanse separatisten riepen hun aanhangers op om massaal op straat te komen. Verschillende straten en pleinen zijn afgesloten in de hoofdstad, activisten willen de luchthaven plat leggen.

Het Hooggerechtshof had eerder vandaag de straffen bekendgemaakt voor de separatistische Catalaanse politici die terechtstonden voor hun rol in het onafhankelijkheidsreferendum van 2017. Voormalig vicepremier Oriol Junqueras is tot dertien jaar cel veroordeeld. Ex-parlementsvoorzitter Carme Forcadell krijgt 11,5 jaar cel, en twee leiders van onafhankelijkheidsbewegingen negen jaar.

De ex-ministers Raül Romeva, Jordi Turull en Dolors Bassa krijgen elk twaalf jaar cel. De ex-ministers Joaquim Forn en Josep Rull moeten 10,5 jaar naar de cel. Ook wordt iedereen voor even lange tijd uit zijn of haar burgerrechten ontzet, blijkt uit het vonnis van bijna 500 pagina's.

Voormalig premier Carles Puigdemont stond samen met twee andere gevluchte Catalaanse politici niet terecht, aangezien hij naar België vluchtte en ons land hem eerder weigerde uit te leveren aan het gerecht in Madrid. België deed dat omdat ons strafrecht geen equivalent kent voor de aanklacht 'rebellie’. Nu is er dus een nieuw arrestatiebevel. Het is nog onduidelijk hoe ons land hierop zal reageren.

Onafhankelijkheid

De toenmalige Catalaanse regering organiseerde op 1 oktober 2017 een onafhankelijkheidsreferendum, dat door Spanje werd verboden. De regering zette toch door en riep eind oktober de onafhankelijkheid van de regio uit nadat 90 procent van de deelnemers voor hadden gestemd. Tegenstanders van het referendum waren echter in grote meerderheid thuisgebleven: de opkomst lag op slechts 43 procent. Premier Puigdemont ontvluchtte na het uitroepen van de onafhankelijkheid zijn regio samen met een aantal ministers, de andere regeringsleden werden gearresteerd en opgesloten in afwachting van hun proces.

Puigdemont noemt de straffen vandaag vanuit ons land “barbaars”. “100 jaar gevangenisstraf in totaal. Vandaag meer dan ooit, aan jullie zijde en die van jullie gezinnen. Nu moeten we reageren. Voor de toekomst van onze kinderen. Voor de democratie. Voor Europa. Voor Catalonië.”

100 anys de presó en total. Una barbaritat. Ara més que mai, al vostre costat i al de les vostres famílies. Toca reaccionar, com mai. Pel futur dels nostres fills i filles. Per la democràcia. Per Europa. Per Cataunya. Carles Puigdemont(@ KRLS) link

Protest

In verschillende Catalaanse steden, waaronder Barcelona en Girona, staat de politie massaal paraat om in te grijpen bij de minste onrust. Sinds vanmorgen wordt er bijvoorbeeld extra gepatrouilleerd in de grote trein- en metrostations. Verschillende pro-onafhankelijkheidsbewegingen roepen op tot vreedzaam protest. Voor deze namiddag en avond zijn verschillende burgerprotesten aangekondigd, in Barcelona kwamen na het bekendmaken van de straffen demonstranten op straat en worden wegen geblokkeerd.

Ook is opgeroepen te gaan betogen in de luchthaven van El Prat. De politie is er massaal aanwezig en laat enkel mensen met een instapkaart door. Ondertussen zijn de trein- en autoverbindingen naar de luchthaven stilgelegd om demonstranten te verhinderen naar de luchthaven te komen. Daardoor kunnen ook gewone reizigers niet meer door. Er staan lange files. Ook de hogesnelheidslijn tussen Barcelona en Girona ligt stil.

“Aanval op de democratie”

De Catalaanse premier Quim Torra verwierp de straffen samen met zijn regering tijdens een persconferentie. "Dit is een belediging voor de democratie”, klonk het. De regering eist amnestie en de vrijlating van de politici. Ook het Catalaanse parlement zal bij elkaar komen om zich over een reactie te beraden. Parlementsvoorzitter Roger Torrent spreekt op Twitter van een “aanval op de democratie”. “Vandaag worden we allemaal veroordeeld. Niet alleen de parlementsvoorzitster, de vicepremier, de ministers en de leiders van het middenveld worden opgesloten, maar ook onze vrijheden.”

Torrents voorganger Carme Forcadell, veroordeeld tot 11,5 jaar gevangenisstraf, spreekt over een “zwarte dag voor de democatie”. “Een debat in een parlement is geen misdrijf”, zegt ze op Twitter.

Amnestie?

Spaans premier Pedro Sanchez verwierp op een persconferentie elke mogelijke vorm van amnestie voor de veroordeelden en zei dat de straffen volledig uitgevoerd moeten worden. Hij riep op tot een “nieuw hoofdstuk” in de relaties tussen Spanje en zijn deelstaat Catalonië. In Spanje vinden op 10 november opnieuw parlementsverkiezingen plaats nadat de vorige regeringsvorming mislukte. De Catalaanse kwestie zal na vandaag zonder twijfel opnieuw hoog op de agenda komen te staan.

Junqueras deelde vanmorgen op Twitter via zijn medewerkers een citaat van voormalig premier Lluís Companys, in de jaren 30 zelf stichtend lid van de ERC, die morgen 79 jaar geleden door het Franco-regime werd gefusilleerd in de slotgracht van het kasteel van de Montjuïc in Barcelona. “Wij komen om onze idealen te dienen. Onze ziel vervuld van gevoel. Geen wraak, maar een nieuwe geest van gerechtigheid en herstel. We verzamelen de lessen die we trekken uit onze ervaring. We zullen opnieuw lijden, opnieuw vechten en opnieuw winnen!”

FC Barcelona bekritiseert celstraf

De Catalaanse voetbalbond heeft alle wedstrijden die voor vandaag in de regio op het programma stonden afgelast, uit protest tegen de veroordeling. FC Barcelona, de grootste en bekende voetbalclub van Catalonië, liet ook van zich horen. “Gevangenschap is niet de oplossing”, schreef de kampioen van Spanje in een verklaring. “De oplossing voor het conflict in Catalonië moet louter uit politieke dialoog komen.”

“Trots om onderdeel van deze club te zijn”, schreef Gerard Piqué, verdediger van Barcelona, op Twitter als reactie op de verklaring van zijn club. De geboren Catalaan sprak zich al regelmatig uit voor onafhankelijkheid van van de regio. Piqué (32) stopte vorig jaar als international van Spanje, mede omdat hij vaak werd uitgefloten door de ‘eigen’ Spaanse fans vanwege zijn uitgesproken mening.

“Meer dan ooit vraagt de club alle politieke leiders om ervoor te zorgen dat dit conflict via dialoog wordt opgelost”, schrijft Barcelona, de club van Lionel Messi. “Dat betekent ook dat de veroordeelde burgers en politieke leiders moeten worden vrijgelaten. Barcelona steunt de families van degenen die van hun vrijheid zijn beroofd.” Espanyol, de andere grote voetbalclub uit Catalonië, stuurde een vergelijkbare verklaring naar buiten.

Vlaamse politici

Vanuit Europa blijft het stil over de strenge straffen. De Europese Commissie zegt geen commentaar te geven op de beslissingen van nationale rechtbanken. “Onze positie is niet veranderd: dit is en blijft een interne kwestie”, klinkt het.

Bij ons reageren vooral N-VA- en Vlaams Belang-politici kwaad op de veroordeling. N-VA-voorzitter Bart De Wever zegt op Twitter Junqueras te kennen als “een volstrekt geweldloze, democratische en sociaal bewogen idealist”. “Dit is een schande!”, klinkt het. “Geen woorden voor. De EU anno 2019", reageert Kamerlid Theo Francken kort.

Vlaams Belang-politicus Chris Janssens zegt dat Spanje “wraak” neemt “op democratische politici die volledig geweldloos pleiten voor vrijheid voor hun volk”. “Politieke gevangenen anno 2019 op het grondgebied van de EU, die schaamteloos wegkijkt. Wat. Een. Schande!”

Maar ook Vlaamse minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) veroordeelt de straffen. Zij is het eens met de uitspraak van minister-president Jan Jambon (N-VA) dat de uitspraak “buiten proportie” is. “Een politiek conflict los je op door dialoog rond de politieke onderhandelingstafel”, zegt Jambon.

Sp.a-Kamerlid Joris Vandenbroucke tweet dan weer dat “een politiek conflict een politieke oplossing vereist”, “waarbij de Europese Unie ook haar stem moet laten horen”.

