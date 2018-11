Spanje trekt veto tegen brexit in na akkoord over Gibraltar AV

24 november 2018

16u03

Bron: Belga 1 Spanje heeft een akkoord bereikt met het Verenigd Koninkrijk en de EU over Gibraltar, een Brits overzees gebied in het zuiden van Spanje. Dat maakte de Spaanse premier Pedro Sanchez vandaag bekend. Daarmee is de laatste hindernis voor de Europese brexittop van morgen weggewerkt.

"Spanje heft zijn veto op en zal voor de brexit stemmen", meldt de premier. Het akkoord regelt de toekomstige onderhandelingen over Gibraltar. Dankzij de overeenkomst zal de Europese top van morgen plaatsvinden zoals voorzien. Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, gaf vandaag de officiële uitnodiging voor de top vrij.

De Spaanse regering maakte in de aanloop naar de top duidelijk dat het direct zeggenschap wil in alle toekomstige onderhandelingen die gevolgen kunnen hebben voor Gibraltar. Spanje dreigde er namelijk mee om het brexitakkoord te blokkeren als het geen vetorecht zou krijgen bij toekomstige onderhandelingen over Gibraltar.

(lees verder onder de foto)

Spanje verloor het schiereiland in 1704 door een aanval van een Engels-Nederlandse vloot. Negen jaar later stond Spanje Gibraltar tandenknarsend via een verdrag af aan Engeland. Al meer dan driehonderd jaar probeert Madrid die beslissing met diplomatie en pesterijen ongedaan te maken.

Gibraltar stemde in 2016 massaal tegen de brexit. Maar liefst 95,6 procent van de bevolking stemde toen voor het blijven in de Europese Unie.