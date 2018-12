Spanje trekt minimumloon met 22 procent op jv

12 december 2018

12u06

Bron: afp 0 De Spaanse regering trekt het minimumloon met 22 procent op, van 858 euro naar 1.050 euro bruto per maand. De goedkeuring per decreet gebeurt tijdens de ministerraad van vrijdag 21 december. Dat heeft de socialistische premier Pedro Sanchez aangekondigd.

De verhoging van het minimumloon gaat vanaf 2019 in. Het is één van de sleutelelementen in de ontwerpbegroting van de regering-Sanchez voor volgend jaar. De maatregel kost de Spaanse staat 340 miljoen euro en is al fors bekritiseerd door de rechtse oppositie. Sanchez heeft trouwens nog niet voldoende steun om zijn ontwerpbegroting door het parlement te kunnen loodsen.