Spanje sluit pijnlijk hoofdstuk af: stoffelijk overschot laatste dictator, Francisco Franco, herbegraven

24 oktober 2019

14u21

Bron: Belga, El Pais 0 Buitenland In Spanje zijn de stoffelijke resten van dictator Francisco Franco opgegraven uit de basiliek waar hij sinds 1975 lag begraven en overgebracht naar een ander kerkhof. De opgraving werd voorafgegaan door een jarenlange juridische en politieke strijd, die tot vragen over zijn nalatenschap leidde.

"Het opgravingsproces van Francisco Franco's graf is begonnen", liet de socialistische regering van Pedro Sanchez vanmorgen weten. Franco's overblijfselen werden per helikopter van zijn mausoleum in de "Vallei van de Gevallenen" overgebracht naar het discretere kerkhof van Mingorrubio ten noorden van Madrid, waar ook zijn echtgenote Carmen Polo begraven ligt.

Imago

"De opgraving van Franco's overblijfselen moet ons helpen nadenken over wat dit betekent voor het imago van ons land en voor de democratie", tweette vice-premier Carmen Calvo.



Franco bestuurde Spanje van 1939 - toen zijn troepen de Spaanse burgeroorlog wonnen - tot aan zijn dood in 1975, waarna het land geleidelijk aan een democratie werd. De dictator liet de Vallei door dwangarbeiders bouwen als een monument voor degenen die tijdens de burgeroorlog overleden en wilde er volgens zijn familie zelf eigenlijk niet begraven worden. Zijn familieleden protesteerden echter niet toen de interim-regering na zijn dood toch die beslissing nam. (lees hieronder verder)

Massagraven

Het werd uiteindelijk haastwerk. Het graf in de basilica werd in twee dagen tijd gedolven en klaargemaakt na zijn dood. Sindsdien rustte hij er achter het hoofdaltaar, onder een eenvoudige grafsteen. Vandaag wordt de plaats vooral bezocht door zijn aanhangers en rechtse extremisten.

In de basiliek liggen in massagraven ook de stoffelijke resten van tienduizenden slachtoffers van de burgeroorlog en de dictatuur. Voor veel nazaten van die slachtoffers was het al tientallen jaren moeilijk te begrijpen dat de dictator die verantwoordelijk was voor de dood van hun ouders of grootouders, samen begraven lag met zijn slachtoffers.

De Spaanse regering besliste jaren geleden al de stoffelijke overschotten er weg te halen om het monument te transformeren in een plaats van echte nationale verzoening. Het duurde echter tot vandaag voor het voornemen ook echt uitgevoerd werd. (lees hieronder verder)

Couppleger

De opgraving, die om 10.30 uur van start ging, werd bijgewoond door 22 familieleden van de dictator, heeft Spaans persbureau Europa Press meegedeeld. Ook minister van Justitie Dolores Delgado werd verwacht als de hoogste ambtenaar van de staat.

Bij de herbegraving in Mingorrubio is ook de laatste Spaanse couppleger, oud-kolonel Antonio Tejero, aanwezig. Tejero probeerde de jonge Spaanse democratie in 1983 omver te werpen met behulp van het leger. Soldaten bestormden toen het parlement, Tejero beklom het spreekgestoelte en loste schoten. De kolonel en zijn troepen hoopten de steun van koning Juan Carlos te krijgen, maar die veroordeelde de coup later tijdens een live toespraak op tv, waarna de staatsgreep mislukte.

Tejero’s zoon, die priester is, leidt de afscheidsviering vandaag op het kerkhof. Tejero werd door rechtse aanhangers enthousiast begroet met leuzes als “Leve Spanje, leve Tejero”. Enkele extremistische aanwezigen zongen fascistische liederen en brachten de Hitlergroet.

De opgraving krijgt kritiek van rechtse politici en vindt plaats in een periode van verhoogde politieke spanning, enkele weken voor de algemene verkiezingen van 10 november.

