Spanje schuldig bevonden aan mishandeling ETA-gevangenen TTR

13 februari 2018

13u28

Bron: Belga 0 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft Spanje vandaag schuldig bevonden aan "onmenselijke behandeling" van twee terreurverdachten van de Baskische afscheidingsbeweging ETA. De staat moet een schadevergoeding van 50.000 euro betalen.

Beide mannen werden in 2008 veroordeeld wegens een aanslag in december 2006 met een autobom aan de Madrileense luchthaven Barajas. Daarbij kwamen twee mensen om. Bij hun arrestatie in 2008 door een Spaanse antiterreureenheid van de Guardia Civil werden zij geschopt en geslagen. De twee ETA-leden dienden vanuit de gevangenis een klacht in bij de rechtbank in Straatsburg.

Ook tijdens hun voorlopige hechtenis werden beiden mishandeld. De twee moesten zelfs in het ziekenhuis verzorgd worden. Het EHRM stelde in zijn vonnis dat Spaanse rechters te weinig hebben gedaan om het geweld tegen de twee ETA-leden op te helderen.

De ETA streed bijna een halve eeuw lang voor een onafhankelijke Baskische staat in Noord-Spanje en Zuid-Frankrijk. Bij zowat 4.000 aanslagen kwamen ruim 800 mensen om. Sinds 2011 heeft de organisatie geen aanslagen meer uitgevoerd.