Spanje roept noodtoestand uit: Madrid vormt hotels om tot ziekenhuizen ttr

14 maart 2020

11u51

Bron: anp, reuters 288 De Spaanse premier Pedro Sánchez riep gisteren de “alarmtoestand” uit om de bestrijding van het coronavirus beter te kunnen aanpakken, meldden Spaanse media. De noodtoestand geldt mogelijk in het hele land. In Madrid worden zelfs hotels omgevormd tot ziekenhuizen. Na Italië is Spanje het land in Europa dat het sterkst is getroffen.

Met de noodtoestand kan de Spaanse overheid bijvoorbeeld burgers verplichten ergens te blijven of niet meer te komen. De overheid kan mensen ook tot dienstverlening verplichten. Ze kan ook ondernemingen of instellingen tijdelijk overnemen, producten rantsoeneren of andere ingrijpende maatregelen nemen om de voorziening van bijvoorbeeld voedsel of drinkwater veilig te stellen.

Madrid heeft donderdagavond een noodplan afgekondigd om hotels om te vormen tot ziekenhuizen. Ignacio Aguado, plaatsvervangend hoofd van de regionale regering van Madrid, zegt dat dergelijke stappen niet voldoende zijn in de strijd tegen het coronavirus. “We hebben dringend nood aan maskers en beschermingsmiddelen. Het is belangrijk dat een medische afdeling zoals intensieve zorgen niet instort.”



De huidige Spaanse telling bedraagt 4.321 besmettingen. Maar liefst 120 mensen stierven aan de gevolgen van het coronavirus. Spanje heeft na Italië het op één na hoogste aantal gevallen van het coronavirus in Europa.

“Er liggen zeer moeilijke weken voor ons”, zei de Spaanse premier Pedro Sánchez gisteren tijdens een persconferentie. “We kunnen niet negeren dat, helaas, de komende week meer dan 10.000 mensen getroffen zullen worden. We bevinden ons pas in de eerste fase van een strijd waarbij de hele wereld betrokken is.” Hij voegde eraan toe dat de Spaanse regering probeert te voorkomen dat het virus zich snel verspreidt en wees ook op de verantwoordelijkheid van burgers. “Heroïsme is ook je handen wassen en thuisblijven.”